Koponyából készült vaskori fésűt találtak Angliában

Emberi koponyából készült vaskori fésűtöredékre bukkantak Angliában, Bar Hillben. A lelet egy útépítés során került elő, és az teszi különlegessé, hogy Angliában csak nagyon kevés hasonló került elő, és azok is Cambridge néhány mérföldes körzetéből. Az első ilyen leletet a hetvenes években találták a mostani lelőhelytől 9 mérföldnyire, Earith-ben, a másodikat Harston Millben, tíz mérföldnyire Bar Hilltől.

photo_camera A meglévő rész és a rekonstrukció Fotó: MOLA

Michael Marshall régész szerint a fésűt sosem használták, a fogain nem találhatóak kopásnyomok, ezért azt feltételezi, hogy a rajta lévő lyukon át valaki a nyakában vagy a ruhájára erősítve hordhatta. Az ezen és a két korábbi leleten látható vésetek elárulhatták a környéken élőknek, hogy hol készült a holmi, a lyuk, a vésetek és az, hogy a tárgyat sosem használták, arra utalhatnak, hogy valaki amulettként viselhette.

Nem tudják, mi ez, de biztosan fontos

Marshall szerint elképzelhető az is, hogy a csont valamilyen jelentős vaskori személytől származhatott, emiatt lehetett a fésűnek kiemelt szerepe a helyi közösségben. Egy korábbi leleten fogak nem is voltak, csak karcolt minta, de miután a három fésű egymáshoz közel került elő és hasonló korúak, könnyen lehet, hogy a Cambridge környékén élő vaskori népek egy lokális szokásáról volt szó.

photo_camera A lelet Marshall kezében Fotó: Museum of London Archeology (MOLA)

Marshall szerint a minták, jelen esetben a fésű fogai a koponyavarratok természetes vonalát ábrázolják, hogy látsszon, miből készült az amulett. Hasonló célt szolgálhattak a korábbi leleteken szereplő vonalak is. Annak ellenére, hogy a három lelet sokban hasonlít egymásra, a mintázatuk eltérő, ezért Marshall szerint az is elképzelhető, hogy bár a három amulett hasonló jelentőséggel bírt, a mintáról azonnal látszott, hogy honnan származik és kikhez tartozik.

A vaskorban az emberi csontoknak, főként a fejnek, rituális jelentőségük volt, az ellenség vagy az emberáldozatok levágott fejével szent helyeket és a települések bejáratát díszítették. A kőből vagy csontból készült fejeket is talizmánnak tekintették. A koponyavarrat-elmélet mellett szól az is, hogy az itt élő korabeli emberek jóval több koponyát láttak, mint az manapság megszokott, így már ennyiből is meg tudták állapítani, hogy miből készült az amulett, amit látnak.

