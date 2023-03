Világtörténelmet ír az ENSZ új tengervédelmi egyezménye

facebook twitter tumblr linkedin

Március 4-én éjszaka az ENSZ New York-i központjában High Seas Treaty címen megszületett az a megállapodás, amelynek értelmében a tagállamok 2030-ra korlátozzák halászati, hajózási és bányászati tevékenységeiket a nyílt tengerek területének 30 százalékán – írja a BBC.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint a világtengerek kétharmadát kitevő, halászati szempontból is létfontosságú területek ökoszisztémái meghatározó szerepet töltenek be a földi élet egészségének fenntartásában, és nem mellesleg a már javában zajló éghajlati válság negatív hatásainak enyhítésében. Ennek ellenére ezen területeknek alig 1,2 százalékát védte eddig valamilyen nemzetközi érvényű jogszabály, holott a túlhalászás és a hajózás miatt a tengeri élővilág 10-15 százalékát már most is a kihalás veszélye fenyegeti. Az óceánok védelméről szóló utolsó nemzetközi tengerjogi egyezményt több, mint négy évtizede, 1982-ben sikerült tető alá hozni.

Az ENSZ 49 tagországa – köztük az Egyesült Királyság és az Európai Uniót alkotó 27 állam – már korábban deklarálta, hogy az 50 jelentős természet- és környezetvédelmi szervezet által High Seas Alliance néven életre hívott koalíció programjának megfelelően a szóban forgó, egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó nemzetközi vizeket szigorú szankciókkal szabályozott természetvédelmi területté nyilvánítja.

Az elmúlt évtizedben a tengerek védelmét az érintett országok érdekeinek „hagyományos széttagoltsága” – például Izland és Oroszország halászati előjogokhoz való ragaszkodása – akadályozta. Tavaly júniusban António Guterres, az ENSZ főtitkára a világszervezet liszaboni konferenciáján azonban „óceáni vészhelyzetet” hirdetett, és nyomatékosan felszólított az egyes kormányok „önzése” miatt elakadt tárgyalások folytatására.

Az egyezmény a tagállami ratifikációk, illetve a betartására felügyelő nemzetközi testületek felállítása után léphet életbe. Az mindenesetre sokat mondó, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió már megegyezett arról, hogy csaknem 20 milliárd dollárral támogatja a tengervédelmi intézkedéseket, een felül a a washingtoni kormányzat további 6 milliárd dollárt ajánlott fel a területet érintő 77 projekt finanszírozására.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: