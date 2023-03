Ősi óriáshangyát találtak Kanadában

facebook twitter tumblr linkedin

Őrületes méretű hangyát találtak Kanadában, ahol már 47 millió évvel ezelőtt sem volt túl meleg, ez pedig átírhatja azt, amit a rovarok mérete és a hőmérséklet közötti kapcsolatról eddig feltételeztek. Az óriási Titanomyrma több példányát is felfedezték már, de ez az első eset, hogy Kanadából került elő hasonló lelet.

A most fellelt hangya 3-5 centiméter hosszú, ezt azért nem lehet pontosan megállapítani, mert csúnyán megsérült, mielőtt megkövesedett volna. Az eddigi legnagyobb Titanomyrma a mai Németország területéről került elő, ez meghaladta az öt centiméteres hosszúságot, a szárnyfesztávolsága pedig a 16 centimétert. Az állat a kutatók szerint félelmetes ragadozó lehetett, és nem csak a többi rovarra jelentett veszélyt: egy ekkora hangya könnyűszerrel zsákmányolhatott apróbb emlősöket, madarakat és gyíkokat is.

Vagy jól bírta a hideget, vagy csak baleset érte

A felfedezés azért is érdekes, mert a kutatók eddig azt feltételezték, hogy a ma ismert hangyafajokhoz hasonlóan az őshangyák között is csak melegebb éghajlaton fordultak elő hasonló méretű példányok, Kanadában pedig már 47 millió évvel ezelőtt sem volt túl meleg. A fosszília kora és formája alapján a paleontológusok valószínűsítik, hogy az állat ugyanahhoz a fajhoz tartozott, mint a németországi vagy a hasonló wyomingi lelet, ha pedig ez igaz, akkor nem lehetetlen, hogy épen elérte az 5 centiméteres hosszt is.

photo_camera A kanadai hangyafosszília Fotó: Bruce Archibald / CC

Ha valóban ekkora volt, és nem csak azért tűnik olyan nagynak, mert kissé elmázolódott, az viszont átírja azt is, amit a hangyák hidegtűrő képességéről eddig feltételeztek. A kutatók szerint a melegkedvelő hangyák akkor juthattak át a Bering-tengeren található földhídon, amikor átmenetileg melegebbre fordult az idő, ennek a példánynak az ősei is így kerülhettek Kanadába – a melegkedvelő hangyák viszont jellemzően nagyobbak, mint a hűvösebb éghajlaton is boldoguló társaik.

Ha viszont a mostani hangyát nem csak csúnyán elkente valami, hanem valóban nagy volt, az azt is jelenti, hogy az állatok bármikor átkelhettek a földhídon, nem volt szükségük melegre, hiszen ez a példány is kibírta az alacsonyabb hőmérsékletet. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, a paleontológusok még további, lehetőleg ennél jobb állapotú fosszíliákat keresnek a térségben.

