Dániai aranykincsek között találtak rá az északi főisten, Odin első említésére

Dánia nyugati részén találtak rá kutatók arra az aranykorongra, amely a szakértők szerint a legrégebbi ismert felirat, amely a skandináv mitológia legfontosabb istenére, Odinra utal.

A koppenhágai Nemzeti Múzeum runológusa, Lisbeth Imer szerint ez az első szilárd bizonyíték arra, hogy az istent már az 5. században imádták – írja a Guardian. Az eddigi legrégebbi ismert utalás Odinra egy Németországban talált bross volt, amit a 6. század második felére datáltak.

A korongot 2020-ban fedezték fel a dániai Vindelevben, egy körülbelül 1 kilogramm aranyat magában foglaló kincshalmaz részeként – a kincsek között medalionok és ékszerré alakított római érmék is voltak. A kutatók szerint ezeket kb. 1500 évvel ezelőtt ásták el, de az nem tiszta, hogy csak el akarták rejteni, vagy egyfajta adománynak szánták az isteneknek.

A brakteátának nevezett arany lemezen azt a feliratot fedezték fel, hogy „Ő Odin embere”, ahol az „Ő” valószínűleg egy királyra vagy főúrra utal. Imer szerint ez az egyik legjobban kivitelezett rovásfelirat, amit valaha látott.

Észak-Európában már több mint ezer brakteátát találtak, de a rovásírásos feliratok rendkívül ritkák, így minden egyes lelet létfontosságú ahhoz, hogy rekonstruálni lehessen az ó- és középkori északi társadalmakat.

A 793 és 1066 közötti viking korszakban az északiak kiterjedt portyázást, gyarmatosítást, hódítást és kereskedelmi tevékenységet folytattak Európa-szerte, de még Észak-Amerikába is eljutottak. Népük számos istent imádott, akiket különböző mitológiai és emberi tulajdonsággal vérteztek fel – ezekről is árulkodnak az olyan rovásírásos leletek, mint a most bemutatott aranykorong.

