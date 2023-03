Videóajánló: Mark Laita egyedi és megrázó portréi hajléktalanságról, függőségről és mentális betegségekről

facebook twitter tumblr linkedin

Ki?

Mark Laita amerikai fotográfus, aki Los Angeles és New York között ingázik. Amellett, hogy reklámügynökségeknek és nagy brandeknek készít kampányfotókat 1986 óta, könyveket ad ki, és belekóstolt a videózásba is. Más projektjei mellett a Soft White Underbelly-t viszi, amiben félórás interjúkat készít hétköznapi emberekről, akik cseppet sem általános problémákkal küzdenek.

Mit?

A Soft White Underbelly csatorna nevét egy angol kifejezés után kapta, ami olyan a társadalom perifériájára szorult csoportokat jelent, amelyek fokozottan ki vannak téve a támadásoknak. Laita drogfüggőkkel, hajléktalanokkal, prostituáltakkal vagy mentális betegségekkel élőkkel vesz fel interjúkat, amiket a nyers, puritán stílus, a minimális díszlet és a közvetlen hangvétel tesz egyedivé és egyben megrázóvá. Laita ezzel az egyén szintjén, de össztársadalmi problémákra akarja felhívni a figyelmet.

Laita nem úgy tesz fel kérdéseket interjúalanyainak, ahogy azt egy tapasztalt szakember tenném hanem a laikus átlagember szemszögéből kérdez rá arra, milyen életet élnek az érintettek.

Victoria például bipoláris hangulatzavarral él. Kamaszkora óta szenved a betegség következményeitől, de csak felnőttként jutott megfelelő orvosi kezeléshez és gyógyszerekhez, amik segítenek stabilizálni a hangulatát. Laitát viszont nem az érdekli, hogyan zajlik az orvosi kezelés és milyen hatóanyagokat próbáltak már ki Victorián, hanem az olyan praktikus részletek, mint hogy milyenek a mindennapjai, a kapcsolatai, és mi okozta neki a legnagyobb szenvedést addig, amíg nem ismerte saját diagnózisát.

„Amikor kiderült, hogy a családban más is él együtt ezzel a betegséggel, és gyógyszert is kapnak, az orvos nekem is ezeket a szereket ajánlotta. Ezzel pedig tulajdonképpen megmentette az életemet" – mondja Victoria arról, mi hozott fordulópontot az állapotában. Addig sem az emberi kapcsolatait nem tudta fenntartani, sem a karrierjét nem tudta jól szervezni hullámzó hangulati állapota miatt.

A nagyjából félórás epizódban Victoria bántalmazó kapcsolatokról, családi veszekedésekről beszél, és szóba kerül az is, hogy volt, amikor a kórházi kezelés nyújtott neki menedéket. A videó abból a szempontból is tabukat döntöget, hogy nincsenek elkendőzve a tünetek, nem legyintenek a problémára semmiségként csak azért, mert egyébként a bipoláris hangulatzavart (amit a köznyelvben sokszor régi nevén, mániás depresszióként emlegetnek) kívülről nagyon nehéz megérteni.

Victoria beszél a visszatérő depresszió reménytelenségéről és a mániás időszakok kiszámíthatatlanságáról is. Végül Laitával rátérnek arra a kérdésre is, hogy mi a legfontosabb lecke, amit eddig az életében tanult, amire a nő azt válaszolja, hogy az a képesség, hogy mindig tovább tud menni.

Tüneti szinten nagyon hasonló problémákról számol be Grace, a 21 éves, borderline személyiségzavarral (BPD) élő lány is, aki rendkívül nehéz családi háttérből érkezett. A fiatal lány, bár minden képesítése és tudása megvan hozzá, személyiségzavara miatt gyakorlatilag képtelen állandó munkahelyet fenntartani, és folyton új kihívások vonzák.

Ezzel együtt saját magát még a szerencsések között tartja számon, hiszen volt olyan ismerőse, aki hasonló problémákkal küszködött, aztán herointúladagolásban fiatalon elhunyt, a közvetlen családtagjai között pedig akad, aki jól fizető állását elveszítve vált földönfutóvá csak azért, mert képtelen volt kezelni a benne kavargó érzelmeket.

Grace a BPD-t olyan tünetegyüttesként írja le, ami miatt nyughatatlan, bizonytalan, és sokszor képtelen kimutatni az érzelmeit, vagy ha meg is próbálja, azzal elijeszti az embereket. Az interjúban ő is beszél családi mintákról és arról, hogy talán örökletes a hajlama a BPD-re, hiszen az anyja és az unokatestvére is hasonló tünetekel küzd.

Az epizódokban nincsenek orvosi megfejtések, nem idézik a DSM (Mentális zavarok Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyve) vonatkozó részeit, és az interjúk nem diagnosztikus céllal készülnek. Laita célja, hogy a sokakkal megismertesse, milyen a társadalom peremére szorulni az addikció, egy betegség vagy egy-egy rossz döntés következménye miatt. A csatornán megtekinthető videók között vannak sorozatok is, amikben visszatérő interjúalanyok sorsát követhetjük.

Hol?

Laita saját weboldalt hozott létre a projektnek, ahol a legfrissebb epizódokat az előfizetők láthatják először, cenzúrázatlanul. Utána a Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán teszi közzé a videókat. Munkásságát és alanyait emellett az Instagramon is bemutja.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: