Zöld utat kapott Angliában a precíziós tenyésztés, jöhetnek a génszerkesztett házikedvencek

Komoly állatjóléti és etikai aggályok között, de végül átment az a törvényjavaslat az Egyesült Királyságban, ami lehetővé teszi nemcsak a haszonnövények és haszonállatok, hanem a hobbiból tartott házikedvencek génszerkesztését is, írja a Guardian. A lap a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) állatjóléti szervezetre hivatkozva ír arról, hogy milyen – egyelőre beláthatatlan – negatív következményei lehetnek az új törvénynek.

A genomszerkesztés olyan technológiákat foglal magába, amelyek lehetővé teszik az élőlények genetikai állományának, DNS-ének módosítását. Az RSPCA a törvény elfogadása előtt legalább azt el szerette volna érni, hogy a háziállatok kimaradjanak a rendelkezés hatályából és legalább azok génkészletébe ne lehessen belenyúlni.

A szervezet szerint az ad okot az aggodalomra, hogy a szélsőséges kinézetű kutyák és macskák iránt egyre nagyobb a kereslet, ha pedig bele lehet nyúlni az álaltok génjeibe, akkor ezt a keresletet ki is lehet elégíteni. Még azon az áron is, hogy ez az állatoknak szenvedést és fájdalmat okoz vagy jelentősen romló életminőséget.

A brit Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium (Defra) is megszólalt a kérdésben, arról biztosítva a lakosságot és a szkeptikus közvéleményt, hogy a törvény bevezetésével fokozatosan haladnak majd. Véleményük szerint ez elegendő lesz ahhoz, hogy ne sértsék meg az állatok jogait és, hogy ne kelljen állatjóléti szempontból kompromisszumokat kötniük.

photo_camera A kínai Sinogene Biotechnology által klónozott Garlic. Ha nem is klónozott, de génszerkesztett kiskedvencek az Egyesült Királyságban is megjelenhetnek majd a törvény értelmében. Fotó: SINOGENE/Imaginechina via AFP

A törvényi rendelkezéseket először csak a növényekre vezetik be, később terjesztik ki a haszon- és háziállatokra. Míg növények esetén élelmezési szempontból a technológia kimondottan hasznos és praktikus lehet, addig az RSPCA szerint a gerinces élőlények génszerkesztését egyáltalán nem szabadott volna törvényben engedélyeznie az országnak. Erre egyébként korábban az Európai Unió tagállamaként nem is lett volna lehetősége Angliának. A kutatások a 2019-es Brexit után lendültek fel.

