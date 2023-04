A sültkrumpli káros lehet a mentális egészségre

facebook twitter tumblr linkedin

12 százalékkal magasabb szorongás- és 7 százalékkal magasabb depresszió-kockázattal jár a sültkrumpli fogyasztása, mint amikor valaki nem eszik ilyesféle kosztot – idézi az amerikai CNN azt a PNAS folyóiratban hétfőn megjelent kínai tanulmányt, amely a gyorsételek és a mentális egészségég összefüggéseit vizsgálta.

A Hangcsouban működő kutatócsoport több, mint 11 éven át 140 728 ember pszichés állapotát követte nyomon, és miután kiszűrték azokat, akiknél az első két évben depressziót diagnosztizáltak, összesen 8 294 esetben találtak szorongást és 12 735 esetben depressziót azoknál, akik rendszeresen olajban és/vagy zsírban sült ételeket fogyasztottak. A sültkrumpli rajongóknál pedig 2 százalékkal nagyobb depressziós kockázatot találtak, mint akik egyéb frissen sültek, például rántott csirke vagy rántott hal rendszeres fogyasztóinak bizonyultak.

photo_camera Klasszikus ketchupos sültkrumpli Fotó: Wikipédia

A kutatók feltételezései szerint a sütési folyamat során, különösen a burgonyában keletkező akrilamid nevű vegyület lehet felelős a szorongás és a depresszió magasabb kockázatáért.



A C 3 H 5 NO képletű vegyületről már eddig ismert volt, hogy nagyobb mennyiségben és töménységben irritáló és daganatot keltő hatása is lehet a bőrben, ami növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. Az akrilamidnak való kitettség tünetei közé tartozik az érintett területen jelentkező dermatitisz, továbbá a perifériás neuropátia, vagyis a végtagok idegkárosodásával járó érzékelési zavar.

photo_camera Az akrilamid kémiai modellje Fotó: Wikipédia

