A Google Earth-szel találtak római kori katonai táborokat a sivatagban

Az Oxfordi Egyetem régészei három római kori katonai tábort találtak a mai Jordánia területén. A felfedezés érdekessége, hogy a helyszíneket nem helyi ásatásokkal, hanem a Google Earth műholdfelvételeinek elemzésével azonosították.

Az Antiquity folyóiratban frissen közzétett tanulmány szerint eddig nem dokumentált katonai akciók bizonyítékai lehetnek a táborok, írja az egyetem weboldala. A kutatók úgy vélik, hogy az állomásoknak a Nabataeus Királyság 2. század elején történő elfoglalását célzó római hadjáratban volt szerepük.

photo_camera A térképen a kék négyzetek jelölik a római kori katonai táborhelyeket Jordánia területén. Fotó: EAMENA

A kutatás vezetője, Michael Fradley szerint kétségtelen, hogy római katonai erődítményekről van szó, erről a sáncok jellegzetes alakja árulkodik. Mike Bishop, a római kori harcászat kutatója szerint a felfedezés értéke abban rejlik, hogy a már feltárt római erődök segítettek megérteni, hogyan tartották egyben a rómaiak az óriási birodalmukat, ezek az ideiglenes katonai táborok pedig arról szolgáltatnak információt, hogy maga a hódítás hogyan zajlott.

A kutatók úgy vélik, hogy a táborok kb. 40 kilométeres távolsága lehetetlenné tette, hogy a katonák gyalog vonuljanak át egy-egy nap alatt egyikből a másikba. Sokkal valószínűbb, hogy lovas, esetleg teveháton haladó egységek építették a táborokat. Ezek sokkal gyorsabban tudtak haladni a kopár, sivatagos területen.



A táborok keletkezésének időpontját további helyszíni vizsgálatokkal kell majd megerősíteni, de nem ez az egyetlen izgalmas kérdés az erődítményekkel kapcsolatban. A katonai táborok mérete arra enged következtetni, hogy a haderőt elosztották a táborok között.

A táborokat az Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa (EAMENA) projekt azonosította, majd később a Aerial Archaeology in Jordan (APAAME) projekt fényképezte.



