Csodálatos, kétezer évvel ezelőtti istenfreskókat restauráltak Hadrianus fürdőinél

Caracalla fényűző közfürdői már magukban is csodás látványosságot jelentenek, de a régészek erőfeszítéseinek hála most egy korábbi, a területen épült római otthon freskói is napvilágra kerültek. Mielőtt a fürdők felépültek volna, az ott álló villában egy szoros egyiptomi kötődésekkel rendelkező család lakhatott, a képeken ugyanis a görög-római panteon tagjai mellett Ízisz és Anubisz is megtalálhatóak.

Bacchus - Dionüszosz az egykori ebédlő mennyezetéről Fotó: Olaszország Kulturális Minisztériuma / Fabio Caricchia

A kétszintes épület 134 és 138 között, Hadrianus császár uralkodása alatt épült, a házat pedig a közfürdő építésekor bonthatták le. A fürdő 216-ban nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt, a villa maradványaira a régészek a tizenkilencedik század közepén figyeltek fel. Az egyik restaurált festmény az ebédlő plafonját díszítette, ezen Bacchus, a bor és a mámor istene látható vörös alapon.

Szerápisz és a haverok

A többi képen Jupiter, Juno és Minerva szerepel, a régészek szerint pedig az egyiptomi istenek közül Ízisz és Anubisz mellett valószínűleg egy Szerápiszt ábrázoló festményt is találtak. Az istenalak Ozirisz, Ápisz, Zeusz és Hadész összevonásából született mesterséges kreatúra, amelynek az elsődleges feladata az egyiptomi és a görög kultúra ötvözése volt.

Anubisz képe a villa szentélyéből Fotó: Olaszország Kulturális Minisztériuma / Fabio Caricchia

Mirella Serlorenzi, a Caracalla fürdőinek igazgatója szerint a két panteon alakjainak egyidejű szerepeltetése tipikusnak számított a korabeli Róma kulturális olvasztótégelyében, a lelet mégis jelentős, mert a régészek és művészettörténészek nagyon kevés fennmaradt freskót ismernek, ezek java része pedig Pompeiiből vagy Herculaneumból származnak, ahol a Vezúv 79-es kitörése hamu alá temette és így konzerválta őket.

A restaurált freskórészleteket a látogatók a fürdőmúzeumban tekinthetik meg. A képek egy részén emberek, szobrok és nagymacskák láthatóak, az istenalakokat ábrázoló képek a művészettörténészek szerint később, az előbbiekhez képest ötven év eltéréssel készülhettek, és egy szentély falait díszíthették.

