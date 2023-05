Második világháborús roncsokat fosztogató kínai hajóra csaptak le Malajziában

facebook twitter tumblr linkedin

A maláj hatóságok szerint egy kínai színek alatt hajózó teherszállító hajó második világháborús roncsokat fosztogatott az ország felségvizein – írja a CNN a maláj állami hírügynökségre, a Bernamára hivatkozva. A hajó fedélzetén a negyvenes évekből származó acélt és töltényhüvelyeket találtak, a maláj rendőrség és régészeti felügyelet további vizsgálatokat ígért az ügyben.

A hírek szerint a kínai hajó két 1941-ben elsüllyesztett brit hadihajó roncsait fosztogatta. A HMS Repulse-t és Prince of Wales-t mindössze két nappal a Pearl Harbor elleni támadás után süllyesztették el a japán hadsereg tengeralattjárói (más források szerint repülőgépei), az ütközetben 842 brit katona vesztette életét. A brit hadügyminisztérium a két hajót (és az összes többi hasonló hadszíntéren található roncsot) a nemzetközi joggal összhangban hadisírnak tekinti.

photo_camera Az illegálisan begyűjtött brit lőszer Fotó: Malaysian Maritime Enforcement Agency / Facebook

Nem ez az első eset

Dominic Tweedle, a Brit Haditengerészeti Múzeum igazgatója szerint felháborító, hogy megbolygatták a sírokat, de a tolvajoknak erre az esetleges régészeti érdeklődésen túl is jó okuk volt: az első atombombák felrobbantása előtti fémek aranyat érnek a feketepiacon. A kínai hajó acélt, alumíniumot és rezet zsákmányolt a roncsokból, a maláj hatóságok egy gyaníthatóan második világháborús töltényhüvelyt találtak a hajó fedélzetén. A maláj hatóságok szerint az, hogy a fémhulladékon kívül mást is loptak, arra utal, hogy a zsákmány egy részét gyűjtőknek akarták értékesíteni.

Nurul Hizam Zakaria, a maláj haditengerészet admirálisa szerint nem lehet kizárni, hogy a töltényhüvelyen kívül a kínai hajó egyebet is elszállított a helyszínről, és a zsákmányt átadta egy másik hajónak, de ezt a lehetőséget valószínűtlennek nevezte.

A töltényhüvely mellett egy maláj kikötőben több fel nem robbant robbanóeszközt is találtak. A fogás nem számít újdonságnak: a malajziai Pahang közelében, ahol több brit és holland hajót is elsüllyesztettek a japánok, 2015 óta folyik illegális fémgyűjtés, amihez a tengerfenék kotrásán kívül robbanószereket is használnak a tolvajok. 2017-ben négy hajó roncsai tűntek el nyom nélkül. Az elsüllyesztett hajókért azok az államok felelősek, amelyek színei alatt hajóztak, de a védelmükért nem sokat lehet tenni: Blake Herzinger, a Sydney-i Egyetem kutatója szerint a jelen esetben nem a maláj, hanem a brit hatóságoknak kellett volna eljárniuk.

