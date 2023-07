Ritka dumbópolipot fotóztak le Norvégia legmélyebb lyukában

facebook twitter tumblr linkedin

A világ egyik legjobban felszerelt kutatóhajója, a norvég Kronprins Haakon csütörtökön érkezett a Svalbardtól 160 kilométernyire lévő Molloy-mélységhez, a Jeges-tenger legmélyebb pontjához méréseket végezni. Az 5569 méter mély árok túlnyúlik a földköpenyen, az expedíció egy távirányítású tengeralattjáróval akarta vizsgálni az itt a felszínhez különösen közel fekvő földkéreg összetételét.

Az expedíció második célja a Gakkel-hátság feltérképezése volt, ebben a német Polarstern is részt vett. A geológusokat azért érdekli a terület, mert a tektonikus lemezek itt különösen lassan távolodnak egymástól, a vizsgálata viszont elég nehézkes, mert a Jeges-tengert az év nagy részében jég borítja. A Kronprins Haakon és a Polarstern hanghullámokkal térképezi fel a hátság területét, miközben az előbbi távirányítású tengeralattjárója, az Ægir 6000 mintákat gyűjt a talajból.

Mint a neve is mutatja, az Ægir, a Bergeni Egyetem által fejlesztett műszer akár 6000 méteres mélységben is működőképes. Jan Inge Faleide, az Oslói Egyetem geológusprofesszora szerint az Ægir azért is fontos része a küldetésnek, mert az általa vett mintákról teljes pontossággal megállapítható, hogy honnan származnak.

-1 antenna, +1 Dumbo

A tengeralattjáró vezérlője a merülés során megrongálódott, de 3500 méteres mélységben még le tudott filmezni egy ritka dumbópolipot (Grimpoteuthis). Ez a legmélyebben élő ismert polipfaj, ami a rajzfilmfigura füleiről kapta a nevét – ezek valójában nem fülek, hanem úszók.

photo_camera A ritka dumbópolip Fotó: Kronprins Haakon

A polipok általában 4000 méteres mélységben vagy annál mélyebben fordulnak elő, és egyedülálló módon alkalmazkodtak a hideghez, a fény hiányához és ahhoz, hogy igen ritkán fut össze a mélységben egymással. A nőstények több, különböző fejlettségi állapotban lévő petét hordoznak, amelyek között szelektálnak is: a hímivarsejteket eltárolják, és a legfejlettebbet termékenyítik meg vele, amikor a körülmények megfelelőek az utódok számára.

photo_camera A Kronprins Haakon megrongálódott antennája Fotó: Kronprins Haakon

A vezérlő egy négy méter hosszú rúdon helyezkedett el a Prins Haakon alatt, és létfontosságú az Ægir irányításához. A rudat egy jégdarab törte el, a Prins Haakon ezért vasárnap visszaindult a tromsøi kikötőbe, hogy lecseréljék a műszert. A GoNorth névre keresztelt expedíció 2024-ig tart, az idei nyárra a kutatóhajók a Svalbard és az Északi-sark közötti területet vizsgálják.

