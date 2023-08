Videóajánló: Építs viking pajzsot!

facebook twitter tumblr linkedin

Ki?

Az interneten meglepően sokan foglalkoznak viking pajzsok, balták és kardok készítésével, és mivel igazi viking pajzsok csak töredékesen kerültek elő, mindenki úgy oldja meg a dolgot, ahogy tudja, bár vannak olyan alapszabályok, amelyeket illik tiszteletben tartani. A Jammes Workshop ennek a műfajnak az egyik lelkes, ám nem túl termékeny művelője, viszont tudjuk, hogy hamar munka ritkán jó: a csatornán eddig mindössze két videó található, ezek közül az első egy baltafej vikingesítése és benyelezése, a második pedig a pajzs.

Persze ez csak a jéghegy csúcsa: akit jobban érdekel a viking pajzsok varázslatos világa, elméleti eligazítást kaphat például itt, gyakorlatit pedig itt, itt vagy itt. A videók készítői általában hétköznapi emberek számára is hozzáférhető anyagokból, nagyjából hétköznapi emberek számára is hozzáférhető szerszámokkal dolgoznak, de a módszereik sok mindenben eltérnek; a Jammes Workshop áll a legközelebb az arany középúthoz azok számára, akik nem akarják egy ökör árát elkölteni a projektre, ragaszkodnak az ujjaikhoz, de nem ragaszkodnak a teljes történelmi hűséghez, amihez egyébként elegendő adat hiányában nem is lehet.

Mit?

Viking pajzsot, természetesen. A norvég Gulaþing and Frostaþing törvényei szerint a pajzsnak fából kell készülnie, három vaspánttal kell megerősíteni, és a markolatát vasszegekkel kell megerősíteni. A későbbiekben a törvények azt is kimondják, hogy két réteg deszkából kell készülniük, hogy jobban állják az ütéseket – ehhez viszont már maguk a vikingek sem tartották magukat, a 9. század végén készült Gokstad-hajón talált pajzsmaradványok például egyrétegűek voltak.

Általánosságban elmondható, hogy ahány ház, annyi szokás, és ahány harcos, annyi pajzs: a vikingek többsége valószínűleg saját maga készítette a pajzsát. A faanyag, a vaspántok, a szél vasalása és a markolat mellett még egy közös vonás biztos: a fémből készült pajzsdudor középen, a régészeti leletek egy részében nagyjából csak ez maradt meg az eredeti eszközökből.

A törvények és azok figyelmen kívül hagyása meglehetősen nagy játékteret ad a készítőknek, akik a régészeti leletektől kezdve a képregényeken át egészen a Lost Vikings című játékig kereshetnek ihletet maguknak, mindenesetre a jó pajzs két legfontosabb tulajdonsága, hogy nem esik szét, és nem olyan nehéz, mint egy hangversenyzongora.

A súlyt a legtöbb készítő könnyebb anyagok használatával próbálja csökkenteni, de ezzel legfeljebb cosplay-célokra alkalmas jelmezeket vagy falidíszeket hoznak létre, akik viszont túl robosztus pajzsot akarnak gyártani, masszív, ám használhatatlan eszközöket csinálnak. Innen szép nyerni, és innen könnyű veszíteni: a videóban szereplő pajzs valószínűleg túl nehéz, ahogyan az is, amit egy másik videóban még baltával is vernek és íjjal is megsoroznak, mindenesetre ez is jól mutatja, hogy a vikingek élete nem volt játék és mese. A mostani videóban némi könnyítést jelent, hogy legalább a szögeket nem magunknak kell hozzá kovácsolni, viszont a csavar és anyacsavar használata talán sportszerűtlennek tűnhet - viszont bizonyára egy viking is használta volna őket, ha a rendelkezésére állnak.

A mostani DIY-videókkal ellentétben a pajzskészítésnek tétje volt: ez volt a harcos egyik legmegbízhatóbb védelme, sőt, támadóeszköze is, a rajta lévő festés – amit a norvég törvénykönyvek szintén szabályoztak – pedig védelmet adhatott neki a harcban és nyilvánvalóvá tette, hogy hova tartozik. Az ehhez hasonló videók egy további fontos tanulsága pedig az, hogy a Youtube-on, pláne felgyorsítva, minden varázslatosan könnyűnek látszik, de a pajzskészítésbe már néhány kéziszerszámmal, faragasztóval és sok lelkesedéssel is bele lehet vágni, ami mondjuk nem mondható már el ugyanígy például a vakbélműtétekről. Ha pedig még nem volt elég a vikingekből, a fejsze és a pajzs után neki lehet látni egy viking kunyhó építésének is – végül is még csak augusztus eleje van.

Hol?

A videók a Youtube-on találhatóak, de bárhol neki lehet látni vikingeskedni, ahol akad némi faanyag, vas, bőr, tűz és néhány szerszám, legfeljebb nem sikerül. Valószínűleg egy csomó vikingnek sem sikerült elsőre, szóval ez nem von le semmit az élményből.

