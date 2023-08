Több mint véleményes, hogy a Homo naledi civilizációt épített volna negyedmillió évvel ezelőtt

facebook twitter tumblr linkedin

A Qubiten két hónapja mutattuk be azt a kutatást, amely szerint már a Homo naledi bő 200 ezer éve már képes volt a szimbolikus gondolkodásra és rituális temetéseket rendezett. Azt is megírtuk, hogy a felfedezést végző Lee Berger, dél-afrikai paleoantropológust már korábban is azzal vádolták, hogy elhamarkodott következtetéseket vont le a dél-afrikai lelőhely anyagából.

Az emberi evolúció forgatókönyvét újraíró elképzelésekkel előálló paleoantropológus állításait az elmúlt két hónapban ízekre szedte a tudományos világ – írja a brit Guardian.

Berger és kollégái a szokásos tudományos ellenőrzést és szakvéleményezést kikerülve csak online publikált tanulmányukban ugyanis azt állítják, hogy a dél-afrikai Rising Star barlangrendszerben olyan leletekre bukkantak, amely a Homo naledi szerszámkészítő és művészeti tevékenységét bizonyítja. Szerintük a vallás és a művészet már negyedmillió évvel ezelőtt, a Homo sapiens bolygóhódító elterjedését megelőzve megjelent a Földön, méghozzá a mindössze narancsnyi aggyal bíró H. naledinek köszönhetően.

A brit lap által idézett neves paleoantropológusok szerint Bergerék bizonyítékai nem csak hiányosak, de nem is egyértelműek, következtetéseik pedig csupán feltételezéseken alapulnak.

Andy Herries, az ausztrál La Trobe Egyetem paleoantropológusa, Paige Madison, az Arizonai Állami Egyetem kutatója, illetve Chris Stringer, a londoni Természettudományi Múzeum kutatóprofesszora a Guardiannek nyilatkozva abban is egyetértett , hogy a Rising Star önmagában is nagyszerű lelőhely, a Homo naledi leletek önmagukban is fantasztikusak, így nem lett volna szükség arra, hogy Bergerék felhabosítsák felfedezésüket.

A paleoantropológusok szerint mindez olyan hitelességi problémákat okoz, ami befolyásolhatja további a kutatások finanszírozását és egyaránt megkérdőjelezi a korábbi és a későbbi eredményeket is.

