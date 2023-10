Kirúgással fenyegetnek egy klímakutatót, mert nem akar repülőre ülni

facebook twitter tumblr linkedin

Gianluca Grimalda klímakutató-közgazdász az elmúlt fél évben a klímaváltozás, a globalizáció és a társadalmi kohézia közötti összefüggéseket vizsgálta Pápua Új-Guineában. Gianlucát közben fegyveresek rabolták el, kirabolták, és úgy általában véve is elég rosszul telhettek a napjai, ezért a kutatása is csúszott: eredetileg szeptember 10-ig végeznie kellett volna, de ez nem jött össze.

A kutató, aki a Scientist Rebellion nevű klímakutató szervezet aktivistája is, nem akarta ezt még tetézni azzal is, hogy repülőre száll: úgy döntött, hogy 90 százalékkal kisebb kibocsátással, teherhajókon, kompokon és vonattal utazik majd vissza a munkahelyére, a németországi Kielbe. Ez egyébként nem lehetetlen: Pápua Új-Guineába is hasonlóan utazott.

photo_camera Grimalda az odafelé vezető úton egy teherhajóra készül felszállni Fotó: Gianluca Grimalda / X

Két hónap alatt vissza is érne

A munkáltatója, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) viszont már már a szeptemberi határidő lejártakor is jelezte, hogy látni kívánja Grimaldát. Az intézet három napot adott a kutatónak, hogy jelenjen meg Kielben, majd miután ez a határidő is lejárt október 2-án, felszólították, hogy azonnal szálljon repülőre, ha pedig továbbra sem jelenik meg a munkahelyén, számoljon a következményekkel.

Grimalda szerint most választania kell az elvei és a munkája között, de továbbra sem hajlandó repülőre szállni, mivel úgy gondolja, hogy semmi nem köti a németországi íróasztalához, a munkáját utazás közben, a hajón vagy a vonaton is megfelelően el tudná végezni. A kutató-aktivista felajánlotta azt is, hogy fizetés nélküli szabadságra megy a nagyjából két hónapos, 22 ezer kilométeres út idejére, de az intézet ezt nem fogadta el.

A kutató szerint ráadásul az, hogy hogyan utazik, nem csak elvi, hanem egészségügyi kérdés is: mivel klímaszorongásban szenved, a repülés csak súlyosbítaná az állapotát. Az IfW nem kívánta kommentálni az ügyet.

