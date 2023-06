A felmelegedés miatt egyre rázósabb repülőutakra lehet számítani

facebook twitter tumblr linkedin

A Readingi Egyetem kutatói szerint a repülőgépeket fenyegető turbulenciák előfordulása a bolygó felmelegedésével párhuzamosan nőtt az elmúlt évtizedekben, vagyis a klímaváltozás hatásainak fokozódásával egyre rázósabb repülőutakra kell számítani.

A kutatók a tisztaidős turbulenciát vizsgálták, amelyet a pilóták egyébként is nehezebben tudnak elkerülni. Az Atlanti-óceán északi és déli részén, valamint a Közel-Keleten egyaránt erősödik a turbulencia, de a kutatók egy forgalmas észak-atlanti útvonalon 55 százalékos növekedést is találtak 1979 és 2020 között. A növekedést elsősorban annak tulajdonítják, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt felmelegedő levegő miatt a nagyobb magasságokban megváltozott a szél sebessége.

Paul Williams, a tanulmány légkörkutató szerzője szerint kutatások már tíz éve is figyelmeztettek arra, hogy a klímaváltozás növeli a tisztaidős turbulenciákat, de most már arra is van bizonyíték, hogy ez a növekedés megkezdődött. Mindenesetre Williams szerint „be kell ruháznunk a turbulencia előrejelzésére és érzékelésére képes fejlett rendszerekbe, hogy a következő évtizedekben a zordabb levegő ne jelentsen rázósabb repüléseket”.

A professzor szerint a megnövekedett turbulencia oka a nagyobb szélnyírás (tehát a szél sebességében bekövetkező hirtelen változások) a futóáramlatban, vagyis a nyugatról kelet felé fújó, a földfelszín felett 8-10 méterrel száguldó erős szélrendszerben. A tisztaidős turbulencia veszélye, hogy a viharokból származó turbulenciával ellentétben ezt nem látják előre a radarok, így szinte láthatatlanul csap le a repülőgépre.

„Senki ne hagyja abba a repülést, csak azért, mert fél a turbulenciától, de ésszerű a biztonsági övet bekötve tartani, hacsak nem járkálunk épp. A pilóták is ezt teszik. Ez szinte garancia arra, hogy még a legkomolyabb turbulenciában is biztonságban legyünk” – mondta Wallace.

A Geophysical Research Letters című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a turbulenciák komoly pénzügyi teherrel is járnak, az Egyesült államokban pl. évente 150-500 millió dollárba kerül a károk javítása, ráadásul a környezeti hatás sem elhanyagolható: a pilóták a tervezettnél jóval több üzemanyagot kénytelenek elégetni, amíg átvészelik a turbulenciát.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: