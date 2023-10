Az inváziós fajok több mint 400 milliárd dollár kárt okoznak évente a világon

facebook twitter tumblr linkedin

1970 óta több mint 37 ezer idegenhonos faj került be a világ különböző régióiba és élőhelyeire az emberi tevékenység hatására, a kifejezetten káros fajok száma pedig meghaladja a 3500-at – ismerteti a Magyar Kutatási Hálózat a biológiai sokféleséggel és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal foglalkozó kormányközi platform, az IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) új jelentését.

Az IPBES 143 tagállamának képviselői által a németországi Bonnban jóváhagyott, az inváziós idegenhonos fajokról és azok visszaszorításáról szóló értékelő tanulmány megállapítja, hogy a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák drámai változása mellett e fajok globális költségvonzata 2019-ben meghaladta az évi 423 milliárd dollárt, és ez az összeg 1970 óta minden évtizedben legalább megnégyszereződött.

Az inváziós idegenhonos fajok az állatok és növények nyilvántartott kihalásának 60 százalékában jelentős szerepet játszottak, és 16 százalékban egyedüli okozói voltak. Ezenkívül legalább 218 olyan idegenhonos inváziós faj van, amely több mint 1200 faj helyi eltűnésért felelős. Ezek alapján nem meglepő, hogy a biológiai inváziók 85 százaléka negatív hatással van az őshonos.

photo_camera Az inváziós fajokról szóló 2023-as IPBES-jelentés címlapja Fotó: IPBES

A 49 ország 86 szakértője által négy és fél évig készített jelentés szerint a biológiai inváziók hatásainak 34 százalékát Amerikából, 31 százalékát Európából és Közép-Ázsiából, 25 százalékát Ázsiából és a csendes-óceáni térségből, 7 százalékát pedig Afrikából jelentették. A legtöbb negatív hatásról a szárazföldön (kb. 75 százalék) számoltak be, különösen az erdőkben és a művelt területeken, az édesvízi (14 százalék) és tengeri (10 százalék) élőhelyeken jóval kevesebbről. Az inváziós idegenhonos fajok a szigeteken okozzák a legnagyobb károkat, mivel az idegenhonos növények száma már a szigetek több mint 25 százalékán meghaladja az őshonos növények számát.

A jelentés kiemeli, hogy az inváziós idegenhonos fajok és a változások egyéb mozgatórugói közötti kölcsönhatások valószínűleg felerősítik egymást, például az inváziós idegenhonos növények terjeszkedését elősegítheti az éghajlatváltozás.



