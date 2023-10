Az eddigi kutatási eredmények szerint a tudat már a születés előtt kialakulhat

facebook twitter tumblr linkedin

Az eddigi kutatási eredmények alátámasztják, hogy a tudat inkább előbb alakul ki, mint később. Ez pedig azt jelenti, hogy a csecsemők már az anyaméhben képesek lehetnek nemcsak érezni a környezetből érkező ingereket, hanem fel is foghatják azokat pont úgy, ahogy később a születésük után is teszik, írja a Science Alert.

Tim Bayne, az ausztráliai Monash Egyetem filozófusa és az ausztrál, német, amerikai és ír idegkutatókból és filozófusokból álló csapata arra vállalkozott, hogy a már rendelkezésre álló szakirodalom áttekintése alapján megállapítsa, a tudat kialakulhat-e a magzati korban vagy tényleg csak később, az első születésnaphoz közelítve jön létre.

A Trends in Cognitive Science szaklapban jelent meg az a tanulmány, amelyben a kutatócsoport négy bizonyítékot is felsorol, amik alátámasztják, hogy már a csecsemők is rendelkeznek tudatossággal. Ezek az agyban már a születéskor kialakult fejlett kapcsolatok, a figyelmi képesség, az érzékszervekbe érkező információk feldolgozásának képessége, valamint a figyelem irányításának lehetősége.

Ezek mind arra utalnak, hogy a csecsemők képesek az őket érő ingereket és tapasztalataikat élményekké integrálni és megérteni mások cselekedeteit. Ennek megfelelően saját tudatos válaszaikat is megtervezhetik. Mindez szöges ellentétben áll azzal a sokáig igaznak vélt hipotézissel, hogy a csecsemők nem éreznek fájdalmat, vagy legalábbis nem tudatosodik bennük az érzés, így komolyabb fájdalomcsillapításra sincs szükség a rajtuk elvégzett beavatkozások során.

A kutatók szerint az, hogy már csecsemőkorban létezik a tudatosság, nem azt jelenti, hogy a tudat egyszer csak, mondjuk a születés pillanatában bekapcsolna. Sokkal inkább arról van szó, hogy a tudatosság egy folyamatosan fejlődik és érik. Épp ezért egyelőre rengeteg az olyan megválaszolatlan kérdés, mint, hogy álmodnak-e a magzatok.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: