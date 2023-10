WWF: a rohamtempóban pusztított vizes élőhelyek szolgáltásainak éves értéke eléri az 58 ezermilliárd dollárt

facebook twitter tumblr linkedin

A globális GDP 60 százalékának megfelelő értékű az az összetett ökológiai szolgáltatás-csomag, amelyet az emberiség a vizes élőhelyeknek köszönhet – áll a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, a WWF hétfőn kiadott szakmai jelentésében.

A The High Cost of Cheap Water (Az olcsó víz magas ára) címen október 16-án, az élelmezési világnapon publikált 30 oldalas dokumentum szerint miközben 1970 óta a vizes élőhelyek egyharmada tűnt el világszerte, az ezekhez kötődő élőlények száma pedig átlagosan 83 százalékkal csökkent, az olyan közvetlen gazdasági előnyök, mint a háztartási folyóvíz, a mezőgazdasági öntözés és az ipari felhasználás, éves szinten legalább 7,5 ezermilliárd dollárnyi összeget tesznek ki jelenleg is. A közvetett szolgáltatások – például a víztisztítás, a lakosság védelme az áradásoktól és aszályoktól vagy a jó termőképességű talajok minőségének megőrzése, valamint a széntárolás – éves összértéke pedig évente mintegy 50 ezermilliárd dollárra tehető.

photo_camera A Rajna ártere a német-francia-svájci hármashatárnál Fotó: Petite Camargue Alsacienne

A jelentés készítői a 2021-as GDP-adatokat és a vízhez kötődő ökoszisztémák gazdasági értékét számszerűsítő tudományosan megalapozott módszertant alkalmazva jutottak a fenti eredményre.

A WWF Magyarország a jelentésről szóló közleményében arra is felhívja a figyelmet, hogy a Kárpát-medence ivóvíz ellátás és élelmiszertermelés szempontjából egyaránt meghatározó vizes élőhelyei különösen veszélyeztetettek. A fenntarthatatlan vízgazdálkodási gyakorlat mellett az utóbbi években megkezdett intenzív és vízigényes iparfejlesztési folyamatok is kockára teszik a magyarországi élelmiszeripar működését.



A jelentés a vizes élőhelyek globális ökológiai szolgáltatásait az alábbiak szerint számszerűsítette:

Közvetlen: 7,5 ezermilliárd dollár – direkt ipari felhasználás (5,1 ezermilliárd dollár); háztartások (1,5 ezermilliárd dollár), mezőgazdaság (380 milliárd dollár); belvízi hajózás, vízenergia, rekreáció (460 milliárd dollár).

Közvetett: 50 ezermilliárd dollár – az ökoszisztémák környezeti hatásokat szabályozó szolgáltatásai, beleértve a vízminőséget és a termőföld egészségét (üledékek és tápanyagok megőrzése); széntárolás (27 ezermilliárd dollár), extrém időjárás (aszályok, áradások) hatásainak csökkentése (12 ezermilliárd dollár), a biológiai sokféleség megőrzése a szárazföldi, édesvízi és tengeri élőhelyeken (11 ezermilliárd dollár).

