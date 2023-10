Új kelta király nyomaira bukkant egy fémdetektoros hobbista

facebook twitter tumblr linkedin

A kelta numizmatika egyik legjelentősebb felfedezésének nevezték a téma szakértői a brit Lewis Fudge által megtalált leletet, azt az érmét, amin egy eddig ismeretlen uralkodó neve áll.

A pénz egy hampshire-i mezőről került elő, a hobbista fémkeresős Fudge pedig nagyon boldog, hogy ilyen horderejű felfedezést tett, igaz, leginkább az nyűgözte le, hogy Esunertos, az eddig ismeretlen király már saját Wikipedia-oldalt is kapott. Feltehetőleg azt sem bánja, hogy a most árverésre bocsátott leletért a várakozások szerint akár négyezer fontot is kaphat.

photo_camera Az érme két oldala Fotó: Spink Auctioneers

Az érme időszámításunk előtt 50 és 30 között készült, a feltételezések szerint Esunertos a danebury-i erődben uralkodhatott. A név (IISVNIRTOS) a vaskori numizmatika szakértői szerint azt jelenthette, hogy „erős, akár Esos isten”.

Julius Caesar első kísérlete

Gregory Edmund, az árverést lebonyolító Spink Auctioneers szakértője szerint az érme megfelel a vaskori Britanniáról alkotott klasszikus elképzeléseknek, legalábbis abban, hogy az egyik felén egy harci szekeret húzó háromfarkú ló képe látható.

A korábbiakban két hasonló érme is előkerült, mindkettő Hampshire-ben, de ezeken a felirat nem volt kivehető, a mostanin viszont tisztán látszik az IISVNIRTOS név, így a kutatók arra jutottak, hogy az eddig ismeretlen feliratúnak tartott érmék is ehhez a kelta királyhoz tartozhattak.

Ilyen néven, ami nem is a klasszikus értelemben vett név, csak azt közli, hogy az uralkodó az isten erejével bírt, Galliában és Németország felső részén két másik király is uralkodott, de ez jóval később történt – úgy tűnik, hogy ez az érme örökíti meg az első olyan kelta királyt, aki ezt a nevet viselte. John Sills numizmatikus azt is meglepőnek nevezte, hogy az érmén latinul látható a király neve, ugyanis a lelet Julius Caesar első brit inváziós kísérletének idejéből származik.

