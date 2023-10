Az időszakos böjt hatékony és biztonságos alternatívát nyújt a cukorbetegeknek más diétákkal szemben

facebook twitter tumblr linkedin

A chicagói Illinois-i Egyetem (UIC) kutatóinak friss tanulmánya szerint a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő embereknél a fogyást és a vércukorszint szabályzását is segítheti, ha az időszakos böjtöléshez fordulnak.

A kutatás azon résztvevői, akik csak egy nyolcórás időablakban, dél és este 8 óra között étkeztek minden nap, többet fogytak hat hónap alatt, mint azok, akiket csak arra utasítottak, hogy 25 százalékkal csökkentsék a kalóriabevitelüket. A vércukorszint hosszú távon mindkét csoportnál hasonló mértékben csökkent – ezt a hemoglobin A1C vizsgálatával mérték, ami az elmúlt három hónap vércukorszintjét mutatja.

Az UIC-n végzett vizsgálatban az említett két csoport mellett egy kontrollcsoportot is létrehoztak, így összesen 75 ember testsúlyát, vércukorszintjét, derékkörfogatát és más egészségügyi mutatóit mérték fél éven keresztül.

Krista Varady, a tanulmány vezető szerzője szerint az időszakos böjtöt követőknek könnyebb volt tartani az étrendi korlátozásokat, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a cukorbetegeknek általában is azt javasolják az orvosok, hogy csökkentsék a kalóriabevitelüket, így ezt a módszert már több résztvevő egyébként is alkalmazta. Márpedig azáltal, hogy a dél és este 8 közötti étkezést javasolták az egyik csoportnak, annak tagjai ebből eredően is kevesebb kalóriát vittek be a szervezetükbe.

„Tanulmányunk azt mutatja, hogy az időszakos böjt a hagyományos fogyókúra hatékony alternatívája lehet azoknak, akik nem képesek a szokásos diéta tartására, vagy kiégtek benne. Sokaknak, akik fogyni szeretnének, könnyebb lehet az időablak tartása, mint a kalóriák számolása” – mondta Varady.

