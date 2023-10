40 éve kihaltnak hitt virágot találtak egy dél-afrikai út kellős közepén

facebook twitter tumblr linkedin

Eugéne Hahndiek, a dél-afrikai Nuwejaars természetvédelmi terület konzervációs igazgatója egy érdekes virágra bukkant egy földút közepén 2022-ben. Akkor még nem tudta, hogy mennyire érdekes: tévesen egy, az országban elterjedt fajként határozta meg, de azért lefényképezte és feltöltötte a képet az iNaturalistra.

A fénykép felkeltette John Manning botanikus figyelmét, aki azt gyanította, hogy Hahndiek egy 1981 óta kihaltnak hitt virág, a Moraea minima egy tagját fotózta le.

Manning és a Dél-Afrikai Nemzeti Biodiverzitási Intézet (SANBI) munkatársai hajtóvadászatot indítottak a növény után. Nem volt könnyű dolguk: a Moraea minima csak rövid időn keresztül virágzik, miután leesett az eső és a hőmérséklet kellőképpen felmelegedett. A virágzás csupán néhány órán keresztül tart, így a virág után kutatóknak csak ennyi idejük van rá, hogy megtalálják a fennmaradt példányokat.

photo_camera A Moraea minima Fotó: Hafeez Sonday

Még pár példány maradt

Végül sikerrel jártak: Manning, a SANBI és a veszélyeztetett vadvirágok védelmével foglalkozó szervezet, a CREW (Custodians of Rare and Endangered Wildflowers) tagjai öt-hat további példányt találtak Hahndiek eredeti leletének tíz kilométeres körzetében.

A Moraea minima végzetét a legeltetés és az invazív fajok elterjedése okozta, a mostani felfedezéstől a kutatók azt várják, hogy külön védelmet tudnak biztosítani a virágoknak. Ezt az is nehezíti, hogy nem könnyű megtalálni őket, de az is, hogy a néhány fellelt példány a védelmük szempontjából kifejezetten előnytelen helyeken él: Hahndiek is az út közepén találta meg a virágot.

A Nuwejaars természetvédelmi terület 47 ezer hektáron terül el, és az itt található 26 farm tulajdonosainak közös fenntartásában működik.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: