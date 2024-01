Bejött a tűzijáték-korlátozás Tatán, a vadmadarak 80 százaléka az Öreg-tavon maradt

Ismert, hogy a tatai Öreg-tó Európa egyik legjelentősebb vadlúd-gyülekezőhelye, ám 2019 szilvesztere előtt a tízezernyi madár többsége vagy mindegyike elmenekült az év utolsó-első éjszakáján csendesebb vidékekre repült az órákon át tartó tűzijáték-háborúk hatására. Sokszor hetekig is eltartott, mire visszamerészkedtek, de már jóval kisebb számban.

A város öt éve a természetvédő civilek kezdeményezésére rendeletben tiltotta be „november 1-je és február 28-a között a nagy fény- és hanghatással járó pirotechnikai termékek használatát”.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) január 2-i közleménye szerint ennek köszönhetően „a tatai Öreg-tavon pihenő több ezer vízimadár túlnyomó többsége (mintegy 80 százaléka) kitartott a tó vizén”. Sőt, a tavon éjszakázó vadludak száma még növekedett is, mivel az éjszaka során máshonnan újabb csapatok érkeztek.

photo_camera Madárraj a tatai Öreg-tavon 2023 utolsó délutánján Fotó: MME

Az öt éve meghozott szilveszteri tűzijáték-korlátozás betartását az MME, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Tata Város Önkormányzata, az Által-ér Szövetség, a rendőrség, a polgárőrség és az előzetesen regisztrált önkéntesek segítették.

„Az intenzív jelenlétnek és a szervezettségnek köszönhetően számos helyről sikerült távozásra késztetni a tűzijátékozni szándékozókat. A járőrök több helyen tetten értek tűzijátékot használókat, és figyelmeztették őket, hogy tiltott helyen próbálkoznak. Néhány helyszínen rendőri intézkedésre is szükség volt. Sajnálatos, hogy egy-egy utcában, kertben a személyes jelenlét ellenére is eldördült pár tűzijáték, de ezen helyszínek többségét is elhagyni kényszerültek a tilosban járók a járőrök jelenléte miatt. Összesen 20 alkalommal intézkedtek a szolgálatban részt vevő hatóságok. Több közigazgatási eljárást a napokban indítanak meg” – olvasható az MME Facebook-oldalán.

