Hiába kevesebb a háztartási szemét, ha nem nő az újrahasznosítás

2022-ben 4 százalékkal kevesebb szemét keletkezett az Európai Unióban, mint 2021-ben. A csökkenés valószínűleg összefüggésben van a gazdasági gyengélkedéssel és az ebből fakadó gyenge fogyasztási adatokkal.

A 2022-es fogyasztási adatok még nem ismertek, de az elég jól látszik, hogy minél nagyobb a fogyasztás egy tagállamban, annál nagyobb a keletkező szemét mennyisége is.

photo_camera Grafika: Qubit

A csökkenő szemét mennyisége tehát azt valószínűsíti, hogy 2021-ről 2022-re nem növekedett az EU-ban a fogyasztás. Az unióban egyébként az egy főre jutó települési hulladék mennyisége 513 kg volt, ami fejenként 19 kg-mal kevesebb, mint 2021-ben (532 kg) és 46 kg-mal több, mint 1995-ben volt (467 kg).

A települési hulladék keletkezése a tagállamok között természetesen jelentős eltéréseket mutat, mint ahogyan az a lenti ábrán is látszik. 2022-ben az gazdag tagállamnak számító Ausztriában (827 kg/fő), Dániában (787 kg) és Luxemburgban (720 kg) termelték a legtöbb települési hulladékot az állampolgárok, a legkevesebbet pedig a szegénynek számító Romániában (301 kg), Lengyelországban (364 kg) és Észtországban (373 kg).

photo_camera Grafika: Qubit

Az országok közötti eltéréseket az Eurostat is a fogyasztási szokásokkal, a gazdasági jóléttel, valamint a települési hulladék gyűjtése és kezelése terén mutatkozó különbségekkel magyarázza. Az európai statisztikai hivatal azt is megjegyzi, hogy az országok eltérnek abban, hogy a kereskedelem és a közigazgatás során keletkező hulladékot mennyi háztartási hulladékkal együtt gyűjtik és kezelik. Ez egyébként magyarázhatja azt is, hogy a turizmusban erős déli tagállamokban miért magasabb az egy főre eső hulladék annál, amit a fogyasztási mutató indokolna.

Újrahasznosítás

A fogyasztás csökkenésének, stagnálásának lehet persze örülni és lehet rajta bánkódni is, de az mindenképpen problémás, hogy az újrahasznosított hulladék mennyisége is csökkent: ebből az EU-ban személyenként átlagosan 249 kg-ot regisztráltak, ami a 2021-es 264 kg/fős átlaghoz képest csökkenést jelent.

Ausztriában (516 kg), Dániában (411 kg) és Németországban (409 kg) volt a legmagasabb az egy főre jutó újrahasznosított hulladék mennyisége, és Romániában (36 kg), Máltán (75 kg) és Görögországban (90 kg) volt a legkevesebb.

photo_camera Grafika: Qubit

Magyarországon a 2010-es 79 kg-ról 2018-ra 143 kg-ra emelkedett az évente egy főre jutó újrahasznosított szemét. A fejlődés azonban ott megtorpant, és nem látszik, hogy érdemben előre tudnánk lépni.