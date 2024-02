Minden egyes vizsgált méhlepényben mikroműanyagokat talált egy amerikai kutatócsoport

Új-mexikói kutatók egy több éve folyó kutatási sorozathoz kapcsolódó újabb vizsgálatot folytattak, amiben méhlepények mikroműanyag-tartalmát vizsgálták. Az eredmények lesújtóak: a felajánlott és elemzett méhlepények mindegyikében találtak mikroműanyagokat, ráadásul még annál is nagyobb koncentrációban, mint ahogy ezek a részecskék a véráramban egyébként megjelentek, írja a Science Alert.

Először egy 2020-as tanulmány tárta fel, hogy a placenta mikroműanyagokat tartalmaz. Akkor az olasz kutatók azt is igazolták, hogy a méhlepényen keresztül a születendő gyermekek szervezetébe is bekerülnek a részecskék, akik így már eleve úgy jönnek világra, hogy a testük tartalmazza ezeket az anyagokat. Ebben a kutatásban csupán 4 placentát elemeztek, de ez is elégnek bizonyult a közvélemény sokkolására.

Később, 2023-ban újabb kutatás világított rá, hogy a mikroműanyagok tényleg mindenhol ott vannak a szervezetünkben. Újabb 17 méhlepényben bukkantak rá az apró, nagyjából 10 mikron nagyságú részecskékre, miközben egyre több mindennapi tárgyról derült ki, hogy elszennyezi a vizeket, a földeket és a levegőt is velük.

A tavalyi évben egy további, hawaii-i kutatás 30 méhlepény alapján arra a megállapításra jutott, hogy az évek során egyre több mikroműanyag halmozódik fel a placentákban. A baljós képet tovább erősíti az a friss, 2024-ben publikált tanulmány, amit egy új-mexikói kutatócsoport tett közzé Marcus A. Garcia vezetésével.

Ők 62 szövetmintát vizsgáltak, fő megállapításuk pedig az, hogy nem elég, hogy egyre nő a placenták műanyagszennyezettsége, a véráramhoz képest is lényegesen több részecske halmozódik fel bennük. Ez szövetgrammonként 6,5 és 685 mikrogramm közötti értéket jelent.

A bonyolult és újszerű eljárással dolgozó kutatók vegyi anyagokkal és nagy sebességű ultracentrifugákkal választották el egymástól a műanyagokat és a szöveteket, majd a kinyert részecskéket alkotóikra bontották, hogy azonosíthassák a típusaikat.

A vizsgálat szerint a leggyakrabban polietilén (PE) fordul elő a placentában, ezt követi a polivinil-klorid (PVC), a nejlon és a polipropilén (PP) a sorban. Azt ugyan még a kutatók sem tudják, hogy a mikroműanyagok pontosan milyen hatást gyakorolnak az emberi szervezetre és a magzat egészségére, az viszont valószínű, hogy a felhalmozódó műanyagszemcsék több évtizedes műanyag termékekből származnak. Idő kell nekik ugyanis, míg olyan kisebb darabokra esnek szét, amiket az emberek a vízzel vagy a levegővel bejuttathatnak a testükbe.