Szenzációs képeket küldött a Marsról az ESA veterán űrszondája, a Mars Express

Húsz év után még mindig tartogat meglepetéseket az Európai Űrügynökség (ESA) Mars-szondája, a Mars Express: ezúttal a bolygó csaknem egynegyedét elfoglaló Tharsis-régióról készített szenzációs képeket.

A Tharsis csaknem négyezer kilométer hosszan terül el, és tíz kilométernyire kiemelkedik a bolygó felszínéből, ráadásul itt találhatóak a Mars leglátványosabb geológiai képződményei, a hatalmas vulkánok, az Olympus, az Arsia, a Pavonis és az Ascraeus Mons. Az Olympus Mons a maga 22 kilométeres magasságával a legnagyobb, a legnagyobb kalderája viszont az Arsia Mons-nak van.

photo_camera A Marsról készült felvétel feliratok nélkül Fotó: Björn Schreiner 2024 @ FU Berli

A Mars Express felvételein feliratok is segítik a tájékozódást, ezeken a vulkánok mellett egyéb érdekességek is megfigyelhetőek, mint például az Olympus Monstól északra elhelyezkedő földcsuszamlás, vagy a Tantalus Fossae kanyonjai.

photo_camera A Tharsis képződményei Fotó: ESA

A szonda felvételein feltűnik a Mars legnagyobb holdja, a Phobos is, ami csak 6000 kilométernyire kering a bolygótól – ezért is kerülhetett rá a Mars Express felvételeire. A húsz évvel ezelőtt indított szonda a huszonötezer bolygókerülésen kívül is jelentős teljesítményt tudhat a magáénak: kimutatta a vízjég jelenlétét a bolygón, illetve kis mennyiségben metánt is azonosított a Mars légkörében.

Bár a magával szállított leszállóegység, a Beagle-2 küldetése nem sikerült, a Mars Express kommunikációs átjátszóként a NASA marsjáróinak munkáját is segítette.