Áttörést hozhat az influenza kezelésében egy új hatóanyag

Egy új gyógyszerjelölt áttörést hozhat a súlyos influenzás megbetegedések kezelésében – derül ki egy szerdán a Nature folyóiratban publikált kutatásból. A hatóanyag nem a vírust, hanem a szervezet egy gyulladásos folyamatát célozza, így kikerüli az antivirális gyógyszerek limitációit.

Az Avishekh Gautam, a philadelphiai Fox Chase Rákkutató Központ immunológusa és kollégái által vizsgált, újonnan kifejlesztett hatóanyag a kísérletekben jelentősen csökkentette vagy egyenesen megakadályozta egerek influenzafertőzés által okozott halálozását, és tüdejükben enyhítette a gyulladásos folyamatokat.

A szezonális influenza világszerte akár 5 millió súlyos megbetegedést és 650 ezer halálesetet is okozhat évente, és a jelenleg emberi fertőzéseket csak szórványosan okozó madárinfluenza törzsek, mint az A(H5N1) néhány genetikai változásra vannak attól, hogy emberi pandémiát indíthassanak.

photo_camera Madárinfluenzával fertőzött fókát próbál befogni egy chilei szakember Fotó: MARTIN BERNETTI/AFP

Mivel Gautam és munkatársai szerint mind a jelenlegi influenza elleni vakcináknak, mind az antivirális gyógyszereknek vannak korlátai, így érdemes új megközelítéseket keresni, amik segíthetnek az influenzával járó vírusos vagy (másodlagos fertőzés által okozott) bakteriális tüdőgyulladás kezelésében.

Az UH15-38 nevű hatóanyag mindezt azzal együtt érte el, hogy nem befolyásolta negatívan a vírusellenes adaptív immunválaszt, és a vírusos fertőzés szervezetből történő kitisztítását. A molekula működési elve a RIPK3 kináz enzim gátlásán alapszik, ami fontos szerepet játszik egy programozott sejthalál folyamat, a nekroptózis megindításában. Amikor az influenzavírusok megfertőzik a tüdő sejtjeit, aktiválják ezt a sejthalál folyamatot. Ha a nekroptózis kontrollálatlanul zajlik a szövetben, akkor súlyos megbetegedéshez, tüdőkárosodáshoz, vagy halálos kimenetelű fertőzéshez vezethet.

„A legmeglepőbb eredmény, amit a szerzők bemutattak az, hogy az UH15-38 még legalább 5 nappal a fertőzés után is működik” – írták a Nature-nek kommentárjukban Nishma Gupta és John Silke, a melbourne-i Walter és Eliza Hall Orvosi Kutatóintézet gyulladásos folyamatokkal foglalkozó kutatói. Ez azért nagy dolog, mert a jelenleg kapható, közvetlenül a vírus replikációját gátló influenza elleni antivirális gyógyszerek, mint az oseltamivir vagy a zanamivir alkalmazása az első tünetek megjelenése után 48 órán belül ajánlott.

A szakemberek szerint az állatkísérletekből kiderül, hogy a hatóanyagot az egerek jól tolerálták, és az nagyon hatásosnak bizonyult az influenzafertőzésből eredő halálozás csökkentésében. A hatóanyag egy másik fontos jellemzője, hogy korábbi, a RIPK3 kinázt célzó szerekkel szemben kis koncentrációban nem gátolja a programozott sejthalál egy másik típusát, az apoptózist. Ez a folyamat ugyanis elengedhetetlen a vírus szervezeten belüli terjedésének korlátozásához, és a megfelelő immunválaszhoz. Az UH15-38 a kutatók szerint így egyszerre képes lehet az influenzafertőzést követő gyulladásos válasz enyhítésére, de közben nem gátolja annak antivirális hatásait.

A tanulmány szerzői szerint az UH15-38 nemcsak az influenza, hanem más kórokozók, mint a légúti óriássejtes vírus (RSV), vagy SARS-hoz hasonló koronavírusok által okozott fertőzések kezelésében is szerepet játszhat, amik szintén nekroptózist indítanak be a fertőzött tüdőszövetben. Emellett a hatóanyag olyan megbetegedések kezelését is segítheti, mint a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD). Már csak az a kérdés, hogy mikor kerület sor az állatkísérletek alapján ígéretes UH15-38 klinikai vizsgálatára és azokban milyen eredményeket mutat majd.