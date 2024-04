Nut istennőt az ókorban látható Tejútrendszer csillagászati megfigyelései alapján ábrázolták az egyiptomiak

Az ókori egyiptomiak ismerték a Tejútrendszer alapvető törvényszerűségeit és struktúráját – állítja Or Graur, a Portsmouth Egyetem asztrofizikusa a Journal of Astronomical History and Heritage folyóiratban április elején megjelent tanulmányában.

Az asztrofizikus szerint az ég istennőjét megjelenítő ókori ábrázolások voltaképpen a galaxis elnagyolt térképei. A földet és eget egymástól elválasztó Nut testhelyzete, valamint a testét díszítő csillagok által kirajzolt koordináták egyezést mutatnak az ókori égbolt asztronómiai rekonstrukciójával, ami asztronómiailag is helytálló magyarázatot ad a Nut könyvében rögzített istennői alapfeladatokra, amelyek szerint az ő dolga minden reggel megszülni, esténként pedig lenyelni a Napot – írja az IFL Science.

photo_camera Klasszikus Nut-ábrázolás az Encyclopaedia Britannica vonatkozó szócikkében Forrás: Encyclopaedia Britannica

Az asztrofizikus szerint az is elméletének helyességét bizonyítja, hogy az óegyiptomi hitvilágban a madárvonulások Nut teste által kirajzolt északról délre, illetve délről északra tartó útvonalat és -irányt követik. Az ismert ábrázolások összehasonlító elemzésének eredménye szerint a Nut téli hónapokat szimbolizáló karjainak, és a nyári hónapokat megtestesítő törzsének egymáshoz viszonyított helyzete megegyezik a Tejút Földről észlelhető forgási irányával.

photo_camera A nappalt az éjszakától elválasztó Nut istennő (a felvétel vízszintes felezője mentén) ábrázolása az V. és VI. Ramszesz fáraóknak emelt sírban Luxorban, a Királyok völgyében Fotó: AMIR MAKAR/AFP

Egy a kutatásban szereplő egyiptomi koporsószöveg szerint Nut istennő „a túlvilágba vezető létra”, ami Graur szerint azonos a csillagászati megfigyeléseikből ma is helytálló kozmológiai rendszert építő civilizációk hitvilágából ismert elképzelésekkel. A Jukaték-maja kultúrában a holtak szintén a Tejútat követve juthatnak csak el a másvilágra – mondott egy példát az IFL Science kérdésre válaszolva az asztrofizikus.

