Csodával határos módon a harmadik holdi éjszakáját is túlélte a japán SLIM szonda

Miközben a Holdra leszálló űreszközök általában egy holdi nappal (kb. két földi hét) túlélésére vannak kitalálva, a japán SLIM szonda már a harmadik holdi éjszakáján van túl komoly problémák nélkül.

Amikor a Hold sötétbe borul, a felszíni hőmérséklet akár -170 Celsius-fokig is süllyedhet, ami általában a holdszondák elektronikájának és akkumulátorainak meghibásodásával jár. Bár a nagyobb küldetésekben erre odafigyelnek, vannak olyan missziók, amelyeknél vagy nem fér bele a költségvetésbe a fűtés és a speciális szigetelés biztosítása, vagy egyszerűen az elérendő célok szempontjából nem fontos, hogy több hónapig működjenek az eszközök.

A SLIM január 19-én landolt a Holdon, és a japán űrügynökség (JAXA) eleve csak addig számított a működésére, amíg be nem köszönt a holdi éjszaka. Ez két héttel később meg is történt, ám amikor február 25-én újra napfény érte a szonda által vizsgált területet az égitest déli pólusánál, az eszköz újra életjelet adott magáról.

A küldetést irányító csapat a meglepetésből felocsúdva újabb képeket és adatokat nyert ki a szonda rendszeréből, hogy a második éjjel bekövetkeztéig minden lehetséges információt begyűjtsenek, mivel arra számítottak, hogy egy újabb sötét időszakot már nem vészelhet át a SLIM.

Aztán eljött március vége, a Nap újra felkelt, a szonda pedig újra bekapcsolt. Ha ez nem lett volna elég a küldetés sikeréhez, most ott tartunk, hogy április 23-án negyedjére is működésbe lendült a SLIM, ugyanis minden előzetes várakozás ellenére a harmadik holdi éjszakát is túlélte.

A JAXA X-posztja szerint az elsődleges funkcióit még mindig képes betölteni az eszköz, annak ellenére, hogy a tervezés során nem számoltak ilyen hosszú működéssel. Így a most gyűjtött adatok nemcsak arra adhatnak majd választ, ami eredetileg is érdekelte a kutatókat (a holdköpeny vizsgálata alapján a Hold és a Föld eredetére, a vízkészletek vizsgálatával pedig a jövő holdbázisainak fő tervezési szempontjaira szeretnének rámutatni), hanem arra is, hogyan élhetik túl az egyszerűbb űreszközök is a holdi éjszakákat.