Az örökbefogadás szaporodási sikerrel jutalmazza egy dél-amerikai papagájfaj önzetlen hímjeit

Az állatvilágban kivételesen ritka, hogy a hímek ne pusztítanák el a velük frissiben párba állt nőstények mástól származó utódait. A kegyetlenségnek tűnő viselkedést a saját genetikai állomány átörökítésének általánosan érvényes evolúciós kényszere magyarázza.

Ezért is kivételes az a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban május 6-án megjelent tanulmány, amely a zöld verébpapagájok (Forpus passerinus) venezuelai populációjának szokatlan viselkedését vizsgáló kutatás eredményeit ismerteti.

Bár az örökbefogadás anekdotikus példáira akad példa az etológiai szakirodalomban, ez az első hiteles bizonyíték arra, hogy az efféle önzetlenség egyáltalán nem csökkenti az egyed hosszú távú reprodukciós sikerességét, az életképes utódok számát tekintve nincs különbség a két stratégia között – írja a Science.

photo_camera Zöld verébpapagáj tojója (balra) és hímje (jobbra) valahol Venezuelában Fotó: Wikipédia

Amerikai kutatók hosszú éveken át összesen 2700 fészkelő pár viselkedését tanulmányozták és mindössze 250 alkalommal dokumentálták a fiókák, illetve a tojások elpusztítását. Az esetek 69 százalékában idegen párok erőszakos fészekfoglalásáról volt szó, a többinél pedig a nőstény új párja gyilkolta le az egész fészekaljat – párszor viszont az egyedül maradt hímhez csatlakozó tojó produkálta ezt a viselkedést.

Az utódnevelésben magukra maradó egyedek újbóli párba állását azonban az esetek több mint felében nem követte fiókapusztítás. Kisebb részben az özvegyek kergették el az utódaikra potenciális veszélyes, vagy annak tűnő párjelölteket, de a beköltöző hímek többsége az örökbefogadásnak aposztrofált gondoskodó viselkedési mintázatot mutatta. Az is kiderült, hogy a nevelőapák és a fiókagyilkosok reprodukciós eredményét mutató utódszám darabra pontosan megegyezik – megcáfolva azt a korábbi viselkedésökológiai elméletet, amely szerint az örökbefogadás evolúciósan hátrányos stratégia, mivel redukálja a mostoha szaporodási sikerét.

Ezzel szemben, állítják a kutatók, az új pár tagjainak kötődését erősítve növeli a párzási alkalmak számát, reprodukciós előnnyel jutalmazva az önzetlen mostohákat.

