Jómódú úriember holtteste olvadt ki egy svájci gleccserből

Egyre gyorsabban olvadnak a svájci gleccserek, ami azt is jelenti, hogy egyre több minden kerül elő belőlük, most az egyik ilyen leletről hoztak nyilvánosságra új információkat a régészek. Az első maradványok 1984-ben kerültek elő, az ezt követő kutatásokban pedig egy koponyacsontra és számos tárgyra is bukkantak, köztük fegyverekre is.

photo_camera Fotó: Valais History Museum - Michel Martinez

A kard, tőr és pisztoly láttán a régészek először azt feltételezték, hogy az illető zsoldos lehetett, de a mostani felfedezések fényében ez valószínűtlennek tűnik. Pierre-Yves Nicod, a svájci Valais Történeti Múzeum kurátora szerint a kard és a tőr nem harci fegyverek, hanem víváshoz használatosak, és a pisztoly is olyan volt, amilyet egy jól felkészült 16. század végi úriember hordhatott magánál.

photo_camera A kard Fotó: Valais History Museum - Michel Martinez

A katona-hipotézis ellen szól a nagy mennyiségű előkerült pénzérme is, bár az nem világos, hogy az összes pénz az ismeretlen utazóhoz tartozott-e. A fegyverek és a pénzérmék közeléből két öszvér maradványai is előkerültek, bár ezekről sem lehet tudni, hogy pontosan mikoriak, és hogy van-e közük a holttesthez.

Német fegyver, olasz pénz

Nicod szerint az illető ruhái sem katonaruhák voltak, hanem elegáns, úri darabok, és úri státuszra utal a többi előkerült tárgy is. Az utazó fegyvereit Németországban gyártották, a nála lévő érmék többségét pedig Észak-Itáliában verték. A csontok vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy az ismeretlen nem erőszakos halált halt, a kutatók szerint elképzelhető, hogy a rossz időben gleccserszakadékba zuhanhatott.

Nicod és kollégái szerint az illető kereskedő lehetett: egy 1643-ban készült rajzon egy kereskedőkaraván látható, az áru tulajdonosánál pedig ugyanolyan típusú kard van, mint amilyen a gleccserből olvadt ki, sőt, még a kabátgombjai is hasonlóak.