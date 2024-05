Így alakul zöld, közösségi és megfizethető bérlakás-paradicsommá egy lepukkadt iskolaépület Újpesten

2007 óta üresen áll, és csak az enyészet járja a Budapest 4. kerületében, a Baross utca 39. alatt álló iskolaépület tantermeit. Egykor a jobb sorsra érdemes Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola működött a 3300 négyzetméter alapterületű épületben, ma kong az ürességtől – de már nem sokáig. Ha minden a tervek szerint halad, jövő tavasszal megkezdődhetnek a felújítási munkálatok, és az iskolából 26 lakásos, önkormányzati tulajdonban maradó társasházat varázsolnak, amelybe két év múlva, 2026 nyarán-őszén rászoruló családok költözhetnek.

Ez az Európai Unió támogatásával megvalósuló Affordable Housing for All (AHA) nevű, vagyis magyarul elérhető lakhatást mindenkinek című program mintaprojektje, amelyet május 15-én az Otthon Budapesten - lakás és lakhatás című kétnapos konferencián mutattak be a Fővárosi Önkormányzat munkatársai, építészek és a projektben részt vevő civil szervezetek.

Az AHA projekt minden szempontból kísérleti laboratórium, amely mintát jelenthet az önkormányzat kezén lévő 10-15 további, használaton kívüli iskolaépület hasznosítására, és amelynek keretein belül olyan ötleteket is kipróbálhat a főváros, amely az üzemeltetést végző, márciusban elindult Fővárosi Lakásügynökségnek már túl kockázatos lenne. Ez utóbbit Humayer Balázs, az AHA Budapest szakmai vezetője osztotta meg az érdeklődőkkel.

photo_camera Az 1960-as évek második felében felhúzott, másfél évtizede üres fővárosi tulajdonú iskolaépület az újpesti Baross utcában 2024. május 15-én Fotó: Qubit

Új Európai Bauhaus

Budapest az utóbbi években egyre súlyosbodó lakhatási válsággal küzd, miközben az önkormányzati lakások száma folyamatosan és drasztikusan csökken: mára mindössze a lakásállomány 4 százalékát teszik ki. Ráadásul ezeknek a lakásoknak a lakóit nem csupán az elszabadult infláció és a befizetendő számlák súlya sújtja, hanem a lakhatásukkal együtt járó stigmatizáltság is.

Ezeket a problémákat igyekszik újfajta szemlélettel megoldani az AHA projekt, amely 2023-ban nyerte el az Európai Bizottság Európai Városfejlesztési Kezdeményezésének programjában, az Új Európai Bauhaus keretében meghirdetett pályázatot, és ezzel együtt ötmillió eurót, vagyis közel kétmilliárd forintot. Ahogy a lakhatási konferencián Dávida Eszter, a Kortárs Építészeti Központ munkatársa elmondta, az Új Európai Bauhaus egy újfajta megközelítést takar, amelynek három legfontosabb eleme, a közösségi szemlélet, az esztétika és a fenntarthatóság az egyes projektek szerves része.

photo_camera Az AHA Budapest újpesti iskolaépületének belső frontja 2024. május 15-én Fotó: Qubit

Ennek szellemében a környezeti fenntarthatóságra ügyelve az iskolaépület átalakításakor energiahatékony megoldásokat igyekeznek alkalmazni, ami egyrészt kíméli az erőforrásokat, másrészt megfizethetőbbé is teszi ezeket a lakásokat – ráadásul az energiaszegénység csökkentésére körforgásos pénzügyi alapot hoznak létre. Emellett a pénzügyi fenntarthatóság jegyében kiépítenek egy olyan szociális jelzőrendszert, amely időben megfogja a lakók kezét, ha kicsúszna a lábuk alól a talaj, valamint igyekeznek a magánszektorból olyan partnereket, bankokat, ingatlanügynökségeket vagy építőipari vállalatokat bevonni, akik látnak fantáziát az AHA projekthez hasonló lakhatási megoldások finanszírozásában. A közösséget szem előtt tartva odafigyelnek arra, hogy különféle igényekkel rendelkező családok használhassák ezeket a tereket, és igyekeznek a jövőbeli bérlőket már a felújítási folyamatba bevonni.

photo_camera Az átépített újpesti iskolaépület Baross utcai frontjának látványterve Forrás: NART/ Mókembé építésziroda

Az esztétika jegyében az építészek igyekeznek meghagyni, de közben újraértelmezni a szocializmusból ránk maradt teret, valamint egyensúlyba hozni az épített és a természetes környezetet. Arról, hogy hogyan gondolkodhatunk arról, milyen építészeti minőséget képviselhet egy szociális bérlakás, Takács Ákos, az építészeti tervezésért felelős NART Építészeti Iroda munkatársa beszélt és hozott fel inspirációként példákat a modern szociális bérlakás építészetére egyebek mellett Amszterdamból, Párizsból, Mallorcáról és Barcelonából.

photo_camera Tervismertetés az AHA Budapest sajtóbejárásán 2014. május 15-én, a Baross utcai iskolaépület földszinti folyósóján, Újpesten Fotó: Qubit

Közösségi tér, közösségi erőfeszítések

„A tervezési helyszínen álló, jelenleg használaton kívüli oktatási épületek a hatvanas években szakaszosan épültek, a rendelkezésre álló dokumentáció szerint 1964 és 67 között, a szocialista modernizmus építészeti eszköztárát felhasználva” – tudtuk meg a látványterveket készítő építészektől a sajtóbejáráson.

A terv a meglévő iskolaépület kubatúráján belül, jelentős szerkezeti átalakítások nélkül helyezi el az új funkciókat, kihasználva a pillérvázas szerkezet adta alaprajzi rugalmasságot. Az adaptív újrahasznosítás lehetőséget ad a jó állapotban lévő vasbeton szerkezetek megőrzésére, csökkentve mind a bontandó, mind az építkezéshez szükséges anyagok mennyiségét és mérsékelve az építési tevékenység energiaszükségletét is. Emellett az iskolaudvart parkosítják, közösségi teret és zöld tetőteraszt alakítanak ki.

photo_camera Parkosítandó iskolaudvar az újpesti Baross utcában az AHA Budapest sajtóbejárásán 2024. május 15-én Fotó: Qubit

A garzonok mellett 4 egyszobás, 6 kétszobás és a nagycsaládosoknak kiutalható 2, száz négyzetméteres lakás az eredeti elrendezéshez igazodva a mostani folyosókról nyílna. A földszinten akadálymentes, az emeleteken pedig bontás nélkül akadálymentesíthető otthonok nyílászárói energetikai megfontolásokból kisebbek és más kiosztásúak lennének ugyan, de az épület Baross utcai frontjának megszokott építészeti képe legfeljebb a nyílások ritmusában változna. Az új külső így továbbra is tükrözné az eredeti funkciót.

photo_camera A funkcióváltó újpesti iskolaépület garzonja belülről az AHA Budapest mintaprojektjének látványtervén Forrás: NART/ Mókembé építésziroda

A lakóközösséget és a helyieket igyekeznek a kezdetektől fogva bevonni a projektbe. Egyrészt rendezvénytérként és a közösségi tervezés helyszíneként nyitják meg az egykori iskolát az érdeklődők előtt, másrészt a jövőbeli bérlők aktívan részt vehetnek a felújítás lépéseiben és különféle közös projektekben. Kiszely Tibor, az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársa és az AHA projekt társadalmi részvételiséggel foglalkozó tagja a lakhatási konferencián elmondta, a közösségi teret például civilekkel, szomszédokkal és bérlőjelöltekkel közösen fogják kialakítani.

photo_camera Közösségi placemaking, vagyis új közös tér létrehozása és fenntartása a közösség erejével, az AHA projekt részeként Fotó: Képszerkesztőség / Berecz Valter/© Berecz Valter, 2024

Korai előrejelző rendszer és lakáscsere-lehetőség

Humayer előadásában azt is elmondta, hogy az AHA mintaprojekten keresztül egyfajta integrált lakhatási modellt igyekeznek megvalósítani, ami jelentősen túlmutat a lakások falain. Három cél lebeg előttük: igyekeznek új lakhatási lehetőségeket felkutatni, javítani az energiahatékonyságot, és lépéseket tenni arra, hogy destigmatizálják a fővárosi szociális bérlakásrendszert.

Az AHA mintaprojektben olyan szociális támogatási rendszert is szeretne tesztelni a főváros, mint a Korai Előrejelző Mechanizmusnak nevezett program. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a kerületi önkormányzatok, a közüzemi, szociális és egészségügyi szolgáltatók segítségével a főváros még időben azonosítani tudná, ha egy háztartás nem tudja fizetni a számláit, elmarad a lakbérrel, és még azelőtt be tudna avatkozni, hogy a lakó elveszítené a fedelet a feje fölül. Létrehoznának egy lakhatási irodát is, ahol segítséghez folyamodhatnak a szorult helyzetbe került lakók.

A lakhatási válság mélyülése miatt újonnan a perem szélére kerülő csoportokat is igyekeznek azonosítani és innovatív megoldásokkal kezelni a problémáikat. Humayer szerint például ha valaki nem tudná egyedül kifűteni a túl nagy bérlakását, olyan lakáscsere-megállapodáshoz segíthetnék hozzá, hogy egy kisebb, számára élhetőbb lakásba költözhessen, így esetleg nagyobb családok vehetnék bérbe az ő lakását.

Ezek egyelőre csak ötletek, de ami az AHA Projektben sikeresen megvalósul, azt a főváros a további programjaiba is igyekszik beépíteni. Sőt, a kimenetele valószínűleg más európai városokban is visszhangot ver majd. A horvátországi Pula, a holland Breda és a spanyol Valencia egyik kerülete ugyanis szorosan nyomon követi a projektet, és ezekben a városokban azt is vizsgálják, ők hogyan tudják saját lakhatási problémáik orvoslására használni ezeket a megoldásokat.

photo_camera Homlokzati látványterv az egyik lakássá átalakítandó tanterem ajtaján az AHA Budapest újpesti mintaprojektjének sajtóbejárásán 2024. május 15-én Fotó: Qubit

