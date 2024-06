Felépítettük legóból az Artemis rakétát, amivel pár éven belül újra emberek utazhatnak a Holdra

Lassan 35 éve annak, hogy a dán játékcég, a Lego kiadta első közös szettjét az amerikai űrügynökséggel (NASA) való együttműködése keretében. 1990 óta azonban szemmel láthatóan nagy utat járt be ez a partnerség – így nézett ki a legelső NASA-Lego-készlet, a 392 darabból felépíthető űrsikló a kilövőállomással, egy űrhajóssal és egy kis technikai személyzettel együtt:

photo_camera Forrás: Lego

A kollaboráció végül 2003-ban indult be igazán, 13 év szünet után ekkor egy csapásra kijött a Nemzetközi Űrállomás, a Saturn V holdrakéta, az Apollo holdi leszállóegység vagy a Discovery űrrepülőgép Lego-változata is. Az évek során egyre nagyobb és részletgazdagabb készleteket dobtak piacra, legutóbb például a Perseverance marsjáró (és a hozzá tartozó helikopter, az Ingenuity) került a játékboltok polcaira. Most még ezen is túltettek: az Artemis-misszió ünneplésére készült szett 3601 darabból áll.

Ha nem is a legóból készült változaton, de a NASA valódi Artemis rakétáján szállított Orion űrhajója hamarosan tényleg újra emberek szállít a Holdra. Erre több mint fél évszázada nem volt példa, a távolabbi emberes űrutazások helyett az elmúlt évtizedekben inkább a Nemzetközi Űrállomás állt az űrkutatás középpontjában. A NASA, az Európai Űrügynökség (ESA) és más országok űrhivatalai azonban az elmúlt években újra azon kezdtek dolgozni, hogy néhány éven belül a Holdra vagy akár a Marsra juttathassanak embereket.

A 98 méteres Space Launch System (SLS), rajta az Artemis rakétával, a két fehér indítórakétával, továbbá az Orion űrhajóval már túl is van egy sikeres bevetésen, az Orion ugyanis tavaly év végén bizonyított: az emberek szállítására is alkalmas űrhajó megjárta a világűrt, és onnan sikeresen vissza is tért. Egyelőre vizsgálják a rendszer hibáit, a túlmelegedés lehetséges okait, de az Artemis–2 misszió keretében jövőre már legénységgel indulhat a Hold közelébe az űrhajó.

Ha minden jól megy, pár éven belül már nemcsak a Hold közelébe, hanem magára az égitest felszínére is eljutnak majd az asztronauták az Orion fedélzetén. Az Artemis-misszió ígérete ugyanis az, hogy több mint 50 évvel Neil Armstrong első lépéseit követően újra eljuttatja az emberiséget a Holdra.

Az új Lego-készlet darabjaiból tehát az Artemis fellövéséhez szükséges kilövőállás, az indító- és gyorsítórakéták, valamint maga az Orion űrhajó élethű másait rakhatjuk ki. Ez nekünk nagyjából hat óráig tartott, ami cseppet sem telt unalmasan: közben egy csomó érdekességet megtudtunk az elemekről és magáról a küldetésről is – amiről persze már a Qubiten is rengeteg szó esett.