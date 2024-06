3D-ben lehet bejárni a Teremtés Oszlopait

A Hubble űrtávcső 1995-ös felvétele tette híressé azt a Földtől mintegy 6500 fényévre található, a Sas-köd szívében található csillagközi gáz- és porképződményt, amit ma A teremtés oszlopai (Pillars of Creation) néven ismerünk.

A Hubble által 2014-ben újra lefotózott, majd 2022-ben a James Webb űrtávcsővel is megörökített jelenségről a NASA most 3D-s vizualizációt készített, amelyben mindkét teleszkóp felvételeit felhasználta. Ez az eddigi legátfogóbb és legrészletesebb, több hullámhosszban is látható mozgókép a kozmikus oszlopokról.

„Az oszlopok mellett és között elrepülve a nézők megtapasztalhatják háromdimenziós szerkezetüket, és láthatják, hogy a Hubble látható fényű és a Webb infravörös fényű tekintetében mennyire másképp néznek ki” – idézi a NASA oldala Frank Summerst, a baltimore-i Űrtávcső-tudományi Intézet (STScI) vezető vizualizációs szakértőjét. „A kontraszt segít annak megértésében, hogy miért van több űrteleszkópunk, amelyekkel ugyanazon objektum különböző aspektusait figyelhetjük meg.”

A hideg molekuláris hidrogénből és porból álló oszlopokat a közelben lévő fiatal, forró csillagok heves szelei és ultraibolya fénye erodálja, míg az oszlopok tetejéből a Naprendszerünknél is nagyobb, ujjszerű struktúrák állnak ki. A legmagasabb oszlop három fényévnyi hosszúságú, ami a Napunk és a hozzá legközelebb eső csillag közötti távolság kb. háromnegyede.

A NASA reményei szerint a vizualizáció segítségével az érdeklődők megtapasztalhatják, hogyan működik együtt a világ két legerősebb űrtávcsöve: a Hubble olyan objektumokat lát, amelyek látható fényben, több ezer fokban világítanak, míg a Webb infravörös látása, amely az alig néhány száz fokos hőmérsékletű objektumokra is érzékeny, áthatol a porfelhőkön, és képes megpillantani az oszlopokban rejlő csillagokat.

