Csillagok ragyogják be a James Webb űrtávcső első felvételét a Teremtés Oszlopairól

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A Sas-ködben található, a Teremtés Oszlopai nevű régiót még a Hubble űrtávcső legendás felvétele tette fel a térképre – a teleszkóp 1995-ben alkotott róla először képet, de 2014-ben újra ráirányította eszközeit, hogy még pontosabb és részletesebb felvételt készítsen.

Most azonban a Hubble utódjának szánt, sokkal fejlettebb és érzékenyebb eszközökkel operáló James Webb űrtávcső (JWST) is meglátogatta a tájat, ahol sűrű gáz- és porfelhők közepette születnek új csillagok. Ahogy a korábbi képeken, a felhőoszlopok most is egyfajta különleges sziklás alakzatra hasonlítanak, de már sokkal áttetszőbbek, mivel a Webb élesebb felvétele jóval több csillagot tudott megörökíteni a formáció környékén.

A Hubble 2014-es és a James Webb friss felvétele a Teremtés Oszlopairól Forrás: NASA, ESA, CSA, STScI

A JWST közeli infravörös kamerája (NIRCam) újonnan keletkezett csillagokat is meg tudott örökíteni, ami segít a kutatóknak a csillagkeletkezésről alkotott modelljeik átdolgozásában. Amikor a gáz- és poroszlopokon belüli csomók elérnek egy bizonyos tömeget, saját gravitációjuk hatására összeomlanak, lassan felmelegednek, és új csillagokat alkotnak.

Bár űgy tűnhet, a JWST képén nem távoli galaxisok tűnnek fel a felhőoszlopok mögött, mivel a Teremtés Oszlopai a Tejútrendszer galaxiskorongjának legsűrűbb részén található, így a csillagközi közegként ismert gáz- és porkeverék eltakarja a kilátásunkat a mélyebb univerzumra.

A teljes kép Forrás: NASA, ESA, CSA, STScI

A NASA által kiadott felvétel a Földtől 6500 fényévre található Sas-ködben helyezkedik el.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: