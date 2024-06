Betiltották a lufieregetést Floridában

Florida republikánus kormányzója, Ron DeSantis hétfőn írta alá a lufitilalmi törvényt, amelynek értelmében már egyetlen léggömb elengedése is szemetelésnek számít. A korábbi szabályozás szerint 24 óra alatt legfeljebb 9 léggömböt lehetett elereszteni, csak 10 lufi felett büntettek. Eddig engedélyezték a biológiai úton lebomló léggömbök használatát is, de a mostani tilalom azokra is vonatkozik. A hét éven aluli gyerekeket nem büntetik, ha elszáll a lufijuk, épp elég nagy trauma az már magában is.

A törvény indoklása szerint az elszabadult léggömbök az öt leghalálosabb tengeri hulladék közé tartoznak, és legalább 260 tengeri fajra jelentenek veszélyt – vagy azért, mert megeszik őket, vagy azért, mert belegabalyodnak a zsinórokba.

A tengerbiológusok szerint a héliumos léggömbök több száz, vagy akár több ezer kilométert is megtehetnek, a vízbe esve pedig az áramlatok tovább sodorják őket. A lufik veszélyeire legutóbb tavaly év végén hívták fel ismét a figyelmet, ekkor azért, mert egy szoptató csőröscet pusztult bele egy csillag alakú léggömb elfogyasztásába.

Madárgyilkos léggömbök

A legnagyobb veszélyt azt jelenti, hogy a kipukkadt léggömbök több faj kedvelt táplálékára is hasonlítanak, a tengeri teknősök például előszeretettel fogyasztják őket, a lufi rugalmas anyaga viszont még veszélyesebb, mint a szilrád műanyag, mert könnyen elzárja az állatok beleit. A léggömbök hosszabb távon mikroműanyagokká esnek szét, ami valószínűleg szintén nem használ a tengeri élővilágnak.

Még rosszabb a helyzet a tengeri madarak esetében: az Ocean Conservation Society felmérése szerint az ő körükben a lufimaradványok számítanak a leggyakoribb szemét általi halálozási oknak, a Tasmaniai Egyetem kutatása szerint a fogyasztása 32-szer nagyobb valószínűséggel okozza a madarak halálát, mint a kemény műanyagé.

Azért fontos, hogy a mostani szabályozás a biológiai úton lebomló lufikra is kitér, mert a Conversation egy korábbi cikke szerint ez is csak a greenwashingról szól: a vizsgált léggömbök az ígért időtartamon belül nem bomlottak le, és még azok is, amelyeket környezetbarátként hirdetnek, felesleges és elkerülhető környezeti terhelést jelentenek.