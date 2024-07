Felfedezték a trilobiták Pompeiiét, ami páratlan épségben őrizte meg a káprázatos ízeltlábúakat

Felfedezték a trilobiták Pompeiiét, amely talán az eddigi legjobb betekintést nyújtja a korai ízeltlábúak testfelépítésébe – írta csütörtökön a New York Times. Az egykor világszerte előforduló háromkaréjú ősrákok számtalan fosszíliát hagytak hátra, de az nagyon ritka, hogy testük legapróbb részletei is vizsgálhatók legyenek.

Az egyedülálló marokkói lelőhelyen a trilobitákat mintegy 510 millió évvel ezelőtt, a kambrium időszakban vulkáni hamu temette be, ami miatt testük háromdimenziós formája páratlan épségben maradt fenn. Ennek módja a kutatók szerint ahhoz hasonló, ahogy a Vezúv i.sz. 79-ben történt kitörése megőrizte a pompeii áldozatokat.

Abderrazak El Albani, a franciaországi Poitiers Egyetem geológusa és kollégái 2015-ben fedezték fel a fosszíliákat a Magas-Atlasz hegységben található lelőhelyen. A területet fél milliárd évvel korábban sekély tenger borította, amit vulkánok vettek körül. A maradványok vizsgálatát és a belőlük kinyerhető új információkat a szakemberek a Science folyóiratban június 27-én publikált tanulmányukban ismertették.

photo_camera Az 510 millió évvel ezelőtt élt Protolenus trilobita háromdimenziós rekonstrukciója Gif: Arnaud Mazurier/University of Poitiers

Amikor a kutatók elkezdték kibontani a vulkáni kőzeteket, elképesztően részletes trilobita lenyomatokat találtak bennük. „A vulkáni hamu annyira finom szemcséjű, mint a hintőpor, így képes az állatok testén lévő legapróbb anatómiai jellemzőket is leképezni” – mondta John Paterson, az ausztráliai New England Egyetem paleontológusa és a kutatás társszerzője. Az egyik trilobita fosszíliája az állat emésztőrendszerét is feltárta, ami halála előtt üledékkel telhetett meg, egy másik testén pedig még apró kagylók is kivehetők.

A paleontológusok a lenyűgöző fosszíliákat mikro-CT-vel vizsgálták, amivel háromdimenzióban rekonstruálták testüket. Ezáltal tanulmányozni tudták az csápjaikat, emésztőrendszerüket és az egyes lábaikon megtalálható, szőrszerű sörtéket, és eddig trilobitákban ismeretlen anatómiai jellegeket is felfedeztek. Ilyenek voltak például olyan kis függelékek, amik abban segítettek az állatnak, hogy a táplálék eljusson a szájába, valamint a felső ajak, ami a trilobiták szájához kapcsolódott és elterjedt a ma élő ízeltlábúak között.

photo_camera A Protolenus trilobita háromdimenziós rekonstrukciójának oldalnézeti képe Fotó: Arnaud Mazurier/University of Poitiers

A kambrium elején kialakult trilobiták több százmillió éven át éltek a Föld óceánjaiban, egészen a 251 millió évvel ezelőtti perm-triász kihalásig, ami velük együtt a fajok több mint 80 százalékát eltörölte bolygónkról.