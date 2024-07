A csimpánzok olyan sebességgel kommunikálnak egymással, mint az emberek

A St. Andrews-i Egyetem kutatói öt kelet-afrikai csimpánzközösség 252 vadon élő egyedének több mint 8500 gesztusát elemezték, és felfedezték, hogy a főemlősök az emberi társalgásra emlékeztető gyors kézjelváltással kommunikálnak egymással. A Current Biology szaklapban megjelent tanulmány szerint a csimpánzok kézjelváltása átlagosan 120 milliszekundumos sebességgel történt, ami közel áll az emberi párbeszéd 200 milliszekundumos átlagos válaszidejéhez.

„Az emberi társalgás a sorra kerülés nagyon szigorú szabályait követi, amelyek kultúrákon és nyelveken át egységesek. Azon kezdtünk gondolkodni, hogy vajon a csimpánzok kommunikációjának megvannak-e a saját szabályai, vagy a szabályok hasonlóak az emberi társalgáshoz” – mondta a Guardiannek Gal Badihi állatviselkedés-szakértő, a kutatás vezetője. Hogy ezt feltárják, olyan gesztusokat kezdtek rögzíteni, mint a „hagyd abba!” vagy „kövess!” jelentésű és a kurkászásra felhívó jelzések.

Ezeknél összetettebb gesztusokat is megfigyeltek: az ugandai Budongo-erdőben egy Monica nevű csimpánz egy fizikai civakodás után kezet nyújtott fajtársa, Ursus felé, akitől egy megnyugtató pacsit kapott. Volt olyan eset is, ahol egymás után hét gesztust is váltottak, ami a csimpánzok kommunikációjának összetettségét és gyorsaságát jelzi. A legtöbb gesztust a kurkászás során figyelték meg, amikor a csimpánzok gyakran pozícióváltást kérnek, vagy egy másik ápolandó területre mutatnak.

A kutatásban részt vevő Catherine Hobaiter elmondta, hogy bár a gesztusok időzítése a különböző korú csimpánzok között egységes volt, a közösségek között voltak kisebb eltérések. A kutató azonban ezt az emberi kommunikációban tapasztalható kulturális különbségekhez hasonlította, mint például a dánok beszélgetésében megfigyelhető lassabb válaszidő.

Az eredmények arra utalnak, hogy a gyors kommunikáció az emberszabású majmok közös evolúciós örökségéből eredhet, vagy a társas kommunikáció tágabb jellemzője lehet, és más fajokban is előfordulhat, például a bálnáknál, a delfineknél vagy a hiénáknál.

