Zöldül az Antarktiszi-félsziget

Az Antarktiszról az embernek nem kifejezetten a zöldellő növényzet jut az eszébe – még. Bár a terület legnagyobb részét még mindig jég borítja, az Antarktika partvidéke több helyen (az űrből) jól láthatóan zöldül. Egy friss kutatásban nem az Antarktika egészét, hanem csak az Antarktiszi-félszigetről készült műholdfelvételeket vizsgálták, ezek alapján pedig úgy tűnik, hogy a vegetáció egyre gyorsuló iramban terjeszkedik a területen.

photo_camera Mohatelepek az Antarktiszi-félszigeten Fotó: Matt Amesbury

A vizsgált műholdfelvételek szerint míg 1986-ban csak 1 négyzetkilométernyi területet fedett növényzet, 2021-re már 12 négyzetkilométer zöldült ki. Ez nem is csoda, hiszen a hőmérséklet is folyamatosan növekszik, a kutatók becslései szerint évtizedenként 0,34 Celsius fokkal 2100-ig. A műholdfelvételeken az is megfigyelhető, hogy 2016 után felgyorsult a zöldülés sebessége.

Először a mohák, aztán a talaj

A megtelepülő növények többnyire mohák, de a kutatók attól tartanak, hogy idővel olyan invazív fajok is megjelenhetnek a területen, amelyek veszélyeztethetik az Antarktisz ökoszisztémáját. Thomas Roland, a tanulmány vezető szerzője szerint maga a folyamat jól mutatja azt is, hogy az ember okozta klímaváltozás még az olyan távoli és érintetlen területekre is komoly hatással van, mint az Antarktisz.

Andrew Shepherd, a Northumbriai Egyetem földrajztudósa is az újonnan megjelenő fajok miatt aggódik: az, hogy ilyen gyorsan terjednek a mohák a félszigeten, azt is jelenti, hogy a több ezer éven át jeges-sziklás vidéken megvetette a lábát az élet. A moha után pedig már lesz is min megtelepülnie az újonnan érkezett növényeknek: lassan kialakul a talaj, a félsziget ökoszisztémája pedig gyökeresen átalakul majd.