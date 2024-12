Kleopátrát ábrázolhatja az a szobor, amire Taposiris Magna ókori városában bukkantak régészek

Egy apró, akár tenyérben is elférő fehér márványszobrot (vagy annak töredékét) találtak régészek a Taposiris Magna nevű egykori ókori egyiptomi város templomában. A templomfal alatt talált női fejet ábrázoló szobrocska királyi koronát visel, ami az ásatást vezető kutató, Kathleen Martinez szerint arra utal, hogy a szobor VII. Kleopátra fáraó valódi arcát ábrázolhatja – írja a Live Science.

Kleopátra volt a ókori Egyiptomot közel háromszáz évig irányító Ptolemaida-dinasztia utolsó uralkodója és egyben az utolsó klasszikus értelemben vett egyiptomi fáraó. I. e. 51-től (18 éves korától) haláláig, i. e. 30-ig uralkodott, miközben Julius Caesarral is volt viszonya, majd Marcus Antonius római hadvezérhez ment feleségül. Bár egyes érméken fennmaradtak korabeli ábrázolásai is, azok a pénz funkciója miatt nem tekinthetők hitelesnek, a róla készült későbbi képek pedig egyértelműen idealizálják, stilizálják az alakját.

Ezért egyelőre nem tudni, hogy Martinez állítása megállja-e a helyét. Zahi Hawass egykori egyiptomi régiségügyi miniszter szerint például a szobor római művészeti stílusa arra utal, hogy az már Kleopátra halála után készülhetett, és valamilyen más női uralkodót vagy hercegnőt ábrázolhat.

photo_camera Egy hivatalosan is VII. Kleopátrát ábrázoló érme, valamint a kérdéses szobrocska Forrás: Egyiptomi Turisztikai és Régiségügyi Minisztérium

A szobor mellett azonban további leleteket is feltártak a helyszínen: ezek között szerepelnek Kleopátrát ábrázoló érmék, egy Hathor istennőnek szentelt bronzgyűrű, egy Ré napistent éltető amulett, valamint a templom építése során eltemetett szertartási kellékek is. Ezek a leletek is rávilágítanak Taposiris Magna gazdag kultúrtörténetére, ahol olyan istenségeknek állítottak templomot, mint Ozirisz vagy Ízisz.

Martinez és kutatótársai azzal a feltételezéssel vágtak neki a lelőhely feltárásának, hogy ezen a helyszínen lehet Kleopátra sírja, bár erről a régészek többsége nincs meggyőződve. Taposiris Magna területén már több mint tíz éve folynak ásatások, amelyek során templomok és sírok mellett egy hatalmas földalatti alagutat is feltártak már, de Kleopátra temetkezési helyére máig nem leltek lá. Azt további vizsgálatok fogják eldönteni, hogy a nemrég talált szobrocska valóban Kleopátrát ábrázolhatja-e, vagy sem, és hogy ennek aztán milyen további értelmezései lehetnek a lelőhely további felderítésére nézve.

