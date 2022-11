Kleopátra sírjához vezethet az Alexandria közelében feltárt, 1300 méter hosszú alagút

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egyiptomi régészek nagy kiterjedésű alagútra bukkantak egy templom alatt, az Alexandriától valamivel nyugatra található Taposiris Magna városában. A 13 méteres mélységben a kőbe vájt, 1305 méteren át húzódó alagút egykor több ezer ember vízellátásáról gondoskodott, most viszont egészen másféle funkciót tölthet be: ha a régészeknek szerencséje van, az alagút elvezethet Kleopátra sírhelyéhez.

A Taposiris Magna templomkomplexumának egy részlete Fotó: AFP

A Taposiris Magna-i templom szerkezete és állapota megnehezíti a helyszínen 2002 óta kutató régészek munkáját: bizonyos terei víz alá kerültek, más részeiben pedig az elmúlt évszázadok földrengései okoztak károkat. A 2 méter magas alagutat időszámításunk előtt 280-270 között építhették, a város lakossága ekkor 15 és 20 ezer fő körül lehetett.

Az ásatást vezető Kathleen Martínez a Live Science-nek elmondta, a most talált alagút a pontos másolata a görög Szamosz szigetén található, szintén vízelvezetésre használt alagútnak, amit az időszámításunk előtti 6. században élt Eupalinosz tervezett, és az ókor egyik lejelentősebb mérnöki vívmányaként tartanak számon.

Az alagút bejárata és folyosója Forrás: Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities

A város nevét is kölcsönző „Ozirisz nagy sírja” templomkomplexum egyes tudósok szerint Kleopátra végső nyughelye lehetett, és bár a korábbi ásatásokon talált több mint 2000 éves sírhelyek nem a királynő maradványait rejtették, a helyszínen Kleopátra képmásával ellátott érméket és egy őt ábrázoló kőszobrot is találtak.

„Ez tökéletes helyszín Kleopátra sírjának. Ha csak egy százaléknyi esélye is van annak, hogy Egyiptom utolsó királynője itt van eltemetve, akkor az én kötelességem megtalálni őt. Ha megtalálnánk a sírhelyet, az a 21. század legfontosabb felfedezése lenne. De még ha nem is találjuk meg, már most jelentős felfedezéseket tettünk, a templomon belül és azon kívül is” – mondta Martínez a Heritage Keynek.

