A vizeletükkel játszanak az amazonasi folyamidelfinek

A szárazföldi emlősök között gyakorinak számít a vizelettel történő területmegjelölés, illetve a szag alapján történő kommunikáció, de vízi társaik között még nem figyeltek meg hasonlót. Eddig: egy kanadai kutatásban négy éven keresztül, 2014 és 2018 között vizsgálták a vadon élő amazonasi folyamidelfinek (Inia geoffrensis) viselkedését. A vizsgálatok 218,9 órája alatt a kutatók 36-szor figyelték meg, ahogy egy hím a hátára fordulva kipisil a vízből, az esetek 67 százalékában egy másik hím jelenlétében, az erről szóló tanulmányukat nemrégiben publikálták.

Amikor volt fogadó fél, akkor megpróbálta elkapni a vizeletsugarat, vagy legalábbis ott tartózkodni, ahol az a vízbe csapódott. A kutatók szerint valószínű, hogy az állatok a bajszukkal képesek a vizeletben lévő vegyi anyagokat érzékelni, a viselkedésnek pedig kommunikációs vagy szociális célja lehet, nem csupán arról van szó, hogy a delfineknek pisilniük kell.

photo_camera A fényképes bizonyíték Fotó: Claryana Araújo-Wang

Az ok még nem ismert

Mivel a delfineknek gyakorlatilag nincs szaglásuk, a kutatók feltételezése szerint ennek a szerepét majdnem-szaglószervként a bajuszuk vette át. Bár ez a viselkedés nem számít teljesen ismeretlennek, mindeddig csupán egyetlen fényképes bizonyíték született róla. Az, hogy a brazíliai megfigyelések alatt 36-szor is sikerült megfigyelni, arra utal, hogy bár a cetfélék között ritka (vagy legalábbis ritkán megfigyelt) lehet az ilyesmi, az amazonasi folyamidelfineknél viszonylag elterjedt lehet.

Az már korábban is kiderült, hogy a delfinek valahogy képesek megérezni a vízben terjedő illatokat, de ennek a pontos mechanizmusát még nem sikerült feltárni. A kutatók azt feltételezik, hogy a bajusz mellett ebben az ízlelés is szerepet játszhat, de hogy pontosan milyen célt szolgálhat az, hogy az állatok lepisilik egymást, az még nem derült ki. A titok megfejtéséhez további megfigyelések szükségesek: ha kiderül, hogy pontosan milyen körülmények között fordul elő ez a viselkedés, valószínűleg a funkcióját is jobban megértik majd.