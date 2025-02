Már megint megtalálták II. Thotmesz sírját

Páratlan jelentőségű régészeti felfedezésként ünnepelték, amikor egy egyiptomi-brit régészcsapat egy héttel ezelőtt rábukkant II. Thotmesz sírjára, az első fáraósírra Tutanhamon 1922-ben feltárt nyughelye után, de úgy tűnik, hogy még erre is sikerült rátenni egy lapáttal. II. Thotmesz sírja ugyanis néhány alabástromtöredéktől és néhány edénytől eltekintve üres volt, de a benne található nyomok alapján a kutatók úgy gondolták, hogy valamikor a fáraó teste is itt lehetett, csak később máshová szállították. Piers Litherland, a kutatás vezetője szerint most arra is rájöttek, hogy hova.

Az első sírt egy vízesés mögé tervezték, amelynek következtében beázott, ezért hat évvel a temetés után kiürítették, a kincseket és a múmiát pedig máshová szállították – erről II. Thotmesz felesége, féltestvére és az őt követő uralkodó, Hatsepszut gondoskodott. A költöztetésről az első sírban talált felirat is árulkodik – ahogy arra is utal, hogy a második sír valahol a közelben található, és ebben a feltárás vezetője szerint jó eséllyel már magát a múmiát is megtalálják majd.

photo_camera Az első lelőhely és a sír bejárata Fotó: -/AFP

Litherland szerint a második sírt egy 23 méter magas kő- és törmelékhalom fedi, ami úgy néz ki, mintha a Thébai Nekropolisz egyik hegyéhez tartozna. A régészek a halom megfúrását túl kockázatosnak ítélték, így kézzel hordják majd el a köveket, ez Litherland szerint körülbelül egy hónapot fog igénybe venni.

Már a múmia is megvolt egyszer

A régész szerint az árulkodó felirat és a mellette talált tehénáldozat mellett azért is gondolja úgy, hogy a második sír a törmelékhalom alatt lehet, mert arra már rájöttek, hogy az nem természetes képződmény: söröskorsók és faragószerszámok maradványait találták a kövek között. A haladást megnehezíti, hogy az építők a törmelék tetején hatalmas sziklákat helyeztek el, amit cementtel rögzítettek, ezek eltávolítása után gyorsabban megy majd a munka is.

photo_camera A vitatott múmia Fotó: közkincs

Ha Litherlandnak igaza van, II. Thotmesz lehet az első fáraó, akinek nemcsak a sírját találták meg kétszer, hanem a múmiáját is. A múmiát a Hatsepszutnak tulajdonított test mellett találták meg 1881-ben, de már régóta kétséges, hogy valóban a fáraóhoz tartozott.

Litherland szerint a jelenleg a Kairói Múzeumban őrzött múmiát rosszul azonosították, ami nem lenne példa nélküli, de azt is különösnek tartja, hogy eddig még töredékekben sem került elő semmilyen sírmelléklet, amit II. Thotmeszhez lehetne kötni. Ha a második sírhelyen testet is találnak, az viszont valószínűleg megoldja majd a kérdést, két sírja még lehet valakinek, de két múmiája már kevésbé.

II. Thotmesz sírja volt az utolsó (vagyis a jelek szerint az utolsó előtti) a XVIII. dinasztia fáraóinak sírjai közül. Az ókori Egyiptom Újbirodalmának első dinasztiájához tartozott Tutanhamon és II. Amenhotep is, maga II. Thotmesz Kr. e. 1479-ben hunyt el, uralkodásának hosszáról a mai napig különböző elméletek versengenek egymással. A neve leginkább a felesége, Hatsepszut miatt ismert, aki férje halála után 22 éven át vezette Egyiptomot, és akit az egyik legnagyobb egyiptomi uralkodónak tartanak.