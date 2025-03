Erdőirtással készülnek a klímacsúcsra Brazíliában

Ötvenezer vendéget várnak az idén Brazíliában, Belémben megrendezett klímacsúcsra, az országban pedig jelentős infrastrukturális fejlesztésekkel készülnek a nagy eseményre. A COP30 miatt bővítik például a város repülőterét, nekifogtak egy új, 500 ezer négyzetméteres városi park kiépítésének, illetve sorra nyílnak a vendégseregre készülő hotelek is.

A legnagyobb fejlesztés mégis egy négysávos autópálya, az Avenida Liberdade kiépítése, ami 13 kilométeren keresztül a védett esőerdőn át vezet, és amihez több ezer hektárnyi erdőt kellett kivágni. Az útépítés tervét az állam már 2012-ben felvetette, akkor azonban környezetvédelmi okoknál fogva nem valósulhatott meg, de a klímacsúcs közeledtével ezek az okok már nem jelentenek akadályt.

Pará állam vezetése szerint az új út fenntartható módon épül, ügyelnek rá, hogy legyen rajta elég átkelőhely a vadállatok számára, lesz biciklisáv, a világításról pedig napelemekkel gondoskodnak, ennek ellenére nem mindenki vevő az ötletre. Az út kettévágja az esőerdő két felét, ezért sokan attól tartanak, hogy sok állatot fognak elütni, hosszabb távon pedig a biodiverzitásnak is árthat, a két rész között a szárazföldi állatok nem tudnak majd átjárni.

Kivágott fák, megszűnő megélhetés

Nem csak az állatvédők, hanem a helyiek között is akadnak ellenzői a projektnek: egy környéken élő férfi arra panaszkodott az újság riporterének, hogy kivágták azokat a bokrokat, amelyeknek a gyümölcseit gyűjtötte, így elveszítette a megélhetését. Mások attól tartanak, hogy az új út csak a kezdet: azzal, hogy egy ekkora területen kiirtották az erdőt, könnyebben hozzáférhetővé tették a további kitermelés számára.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök szerint a mostani klímacsúcs azért is különösen fontos, mert nem csak Amazóniáról szól majd, hanem itt is rendezik meg – de Sabrina Agius, a zöldtechnológiákkal foglalkozó GSE Technologies vezetője szerint az előkészületek pont szembe mennek a klímacsúcson hangoztatott értékekkel. Az építkezés miatt sok őslakosnak kellett elhagynia az otthonák, miközben az útépítés ártott az ökoszisztémának is.