Hasznos lehet a gyerekeknek az okostelefon, de a közösségi médiát nem árt, ha elkerülik

A Dél-Floridai Egyetem kutatója, Justin Martin 11 és 13 év közötti gyerekek körében végzett kutatást Floridában, egy negyedszázaddal ezelőtti országos felmérés folytatásaként, amely a digitális média és a jólét (well-being) közötti kapcsolatot vizsgálja – számol be a New Scientist.



A megkérdezett 1510 gyerek 78 százalékának volt okostelefonja, és közülük 21 százalék számolt be depressziós és szorongásos tünetekről, míg a készülékkel nem rendelkezőknél 26 százalék volt ez az arány. A telefonnal rendelkező gyerekek nagyobb számban számoltak be arról is, hogy több időt töltöttek személyesen a barátaikkal.

Bár meglepőnek hathat, a kutatás azt találta, hogy az alacsonyabb jövedelmű szülők gyerekeinek inkább van okostelefonjuk, mint a gazdagabb szülők gyerekeinek. A legmagasabb, 87 százalékos okostelefon-tulajdonlási arányt az 50 ezer és 90 ezer dollár (kb. 18,5 millió - 33 millió forint) közötti éves jövedelmű háztartásokban élő gyerekek körében találta a kutató, míg az évente 150 ezer dollárt (kb. 55,5 millió forint) vagy annál többet kereső háztartásokban élő gyerekek 67 százaléka rendelkezett okostelefonnal.



Justin Martin szerint a gazdagabb szülők valószínűleg tudatosabbak abban, hogy a közösségi média milyen kockázatokat rejt a mentális egészségre nézve. Ugyanakkor ez az eredmény az iskolák gyakorlatát is tükrözi: a magániskolák 58 százalékában teljes telefontilalom van érvényben, míg az állami iskoláknak csak 43 százalékában.

Florida volt az első amerikai állam, amely 2023-ban efféle tilalmat vezetett be, de Martin arra figyelmeztet, hogy az ilyen tiltások tudományos szempontból ingatag alapokon nyugszanak. „Óvatosak voltunk, és inkább kapcsolatokat emeltünk ki, mintsem egyenes összefüggéseket. De az látszik, hogy az okostelefont birtokló gyerekek valószínűleg közösségi célokra használják azt, és olyan módon, ahogy sok felnőtt” – mondta.

Azok a gyerekek, akik azt mondták, hogy gyakran posztolnak a közösségi médiában, kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be alvászavarokról, valamint a depresszió vagy a szorongás tüneteiről, mint azok, akik nem használják ezeket a platformokat. Ennek ellenére a felmérés nem tudta kimutatni, hogy a megnövekedett közösségi médiahasználat okoz problémákat a mentális egészség és az alvás terén, vagy fordítva.