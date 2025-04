Évente ezrek életét mentheti meg az átlátható kormányzás

Minél nagyobb a transzparencia, annál kisebb a szennyezés, ez pedig életeket ment – derült ki a Kaliforniai Egyetem egy friss kutatásából. Mark Buntaine politológus, a kutatás eredményeit ismertető tanulmány vezető szerzője szerint ez (az emberéletek megmentésén túl) azért is fontos, mert rámutat arra is, hogy a gyakran emlegetett transzparencia nemcsak az elszámoltathatóság miatt fontos, hanem azért is, mert az átláthatóan működő kormányzatok általában hatékonyabban is működnek, és ez nem csak a környezetvédelemre igaz.

Kiderült, hogy a transzparensnek értékelt kormányzatok vezette városokban a nagy szennyezőnek számító cégek 37 százalékkal kevesebb szabálytalanságot követtek el – valószínűleg azért is, mert ezekben a városokban 90 százalékkal gyakoribbak voltak a környezetvédelmi szabálysértések miatt induló vizsgálatok, mint máshol. A szigornak meg is lett az eredménye: ezekben a városokban 8-10 százalékkal volt kevésbé szennyezett a levegő, mint a kevésbé transzparensen működő helyeken.

Máshol is jól jönne

Bár ebben a kutatásban leginkább a környezetszennyezésre, a légszennyezettségre és az erről szóló szabályok, illetve mérőszámok nyilvánosságra hozatalára koncentráltak, a kutatók szerint más területeken is hasonló összefüggésről lehet szó, már ami a kormányzat hatékonyságát illeti.

Az ok egyszerű: ha tiszták a szabályok, világos, hogy a kormányzat milyen célokat tűzött ki maga elé, könnyebben elszámoltathatóvá is válik, ezért hatékonyabban is fog működni. Buntain és a tanulmány másik szerzője, Sarah Anderson az egészségügyet, az infrastruktúrális fejlesztéseket és a közpénzek kezelését hozták fel példának.

Buntaine szerint az átláthatóbb működés, illetve az emiatt csökkenő légszennyezettség a vizsgált kínai városokban évente átlagosan 2008, emiatt bekövetkező halálesetet segített megelőzni, ha pedig az ország összes városa átláthatóan működne (és országosan is 8-10 százalékkal csökkenne a légszennyezettség), az egy évben 24350 életet menthetne meg.

A kutatás érdekessége, hogy Kína nem éppen a transzparencia fellegvára: a hivatalos álláspont egészen 2013-ig nem is vette tudomásul, hogy az országban létezhet szmog, a problémát csak azután ismerték el, hogy az Egyesült Államok mérőállomásokat helyezett el a pekingi nagykövetség tetején, az adatok pedig eljutottak a kínai állampolgárokhoz is. Az Egyesült Államok forráshiányra hivatkozva március elején leállította a légszennyezettségmérő programot, ami leginkább azokban az országokban volt hasznos, ahol nem végeznek hasonlókat, vagy nem megbízható adatokat tesznek közzé.