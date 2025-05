Először figyeltek meg kutatók vulkánkitörést egy óceánközépi hátságon

Most először figyeltek meg kutatók saját szemükkel egy óceánközépi hátságban zajló vulkánkitörést, amiről videófelvétel is készült – írta meg még pénteken a New York Times.

Andrew Wozniak, a Delaware-i Egyetem kémiai oceanográfusa és társai április végén a Csendes-óceán keleti részén folytattak vizsgálatokat az Alvin nevű kutatótengeralattjáróval, 2,5 kilométeres mélységben. A merülési területük a Kelet-Csendes-óceáni-hátságon (East Pacific Rise) helyezkedik el, ami a bolygónkat behálózó óceánközépi hátságrendszer részét képezi. Az óceánközépi hátságok egymástól távolodó kőzetlemezek által létrehozott, a tengeraljzatról kiemelkedő hegységrendszerek, amik együttes hossza 65 ezer kilométert tesz ki.

Wozniak és társai április 28-án merültek le a Tica hidrotermális kürtőhöz, aminek környezete akkor még tele volt élettel:csőférgekkel, kagylókkal, rákokkal és halakkal. Viszont amikor másnap visszatértek a kürtőhöz, földöntúli látvány fogadta őket, már amennyire az alacsony látótávolságban meg tudták pillantani az aljzatot. Mindent koromfekete kőzet borított, és a távolban furcsa, sárga felvillanásokat észleltek.

„Próbáltam megérteni, hogy mi történik” – mondta Wozniak. A kutatók aztán összerakták, hogy a két merülésük között a területen tenger alatti vulkánkitörés ment végbe, ami lávával borította be az aljzatot – és ezt látszólag csak egyetlen csőféreg csoport vészelte át. A sárga felvillanásokat, amik a videón is jól kivehetők, pedig az aljzat alól kiömlő, friss láva okozza. „Káprázatos volt” – mondta Alyssa Wentzel, a Delaware-i Egyetem hallgatója, aki Wozniakkal együtt merült az Alvinon.

Ezt megelőzően csak két tenger alatti vulkánkitörést láttak kutatók, de egyik se óceánközépi hátság közelében történt, mondta a lapnak Bill Chadwick, az Oregoni Állami Egyetem vulkanológusa, aki nem vett részt az expedícióban. „Ez egy rendkívül izgalmas első alkalom” – mondta. Egy ilyen esemény megfigyelése betekintést enged a szakembereknek a bolygónk egyik legalapvetőbb folyamatába, abba, hogy miként jön létre az egymástól távolodó lemezek között az új tengeraljzat – és ennek milyen hatása van az óceán kémiai viszonyaira, mikroorganizmusaira és ökoszisztémájára.

