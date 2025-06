A kapkodó kormányzati aszályelhárítás miatt védtelen maradhat a Római-part és Újpest

„Csak hogy tudatosuljon mindenkiben: a nagy dérrel-durral bejelentett (és a magyar integritás fő ellenségének kikiáltott uniós forrásokból finanszírozni kívánt) de kidolgozott kész tervek nélkül megvalósítani szándékozott homokhátsági vízpótlásra adandó forrást a kormány két előkészített fővárosi projekt kárára csoportosította most át a KEHOP Pluszból: a Nánási-Királyok úti fővédvonal és az Újpesti fővédvonal megerősítése így forrás nélkül maradt. Ez a pénz járna Budapestnek, itt kéne elkölteni minden szabály szerint” – olvasható Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítészének május 31-i Facebook-bejegyzésében.

A Bardóczi által említett Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plussz (KEHOP Plussz) módosítását a regnáló Orbán-kormány két nappal korábban, csütörtök este megjelent határozata rendelte el. A Magyar Közlönyben megjelent szöveg szerint a kormányhatározat azonnali beavatkozásokat ír elő a csatornák, tározók, holtágak tározókapacitásának maximális kihasználására, a vízkészlet növelésére. A kabinet „a Homokhátság vízpótlása érdekében egyetértett az alábbi vízügyi fejlesztési projektek (előkészítési és kivitelezési feladatok) kizárólag európai uniós forrás felhasználásával történő megvalósításával és ennek érdekében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával:

Bardóczi szerint a probléma az, hogy az intézkedés politikai és nem szakmai alapokon történt. „Ugyanis Budapesten ez a két fővédvonal a leggyengébb láncszem: az országos kockázatait tekintve is benne van a top 10-ben, közel 100 ezer ember lakásait védi egy természeti csapástól. A város évek óta dolgozott a védelem részletes tervein, engedélyein, elvégezte a házi feladatát. Készen állt arra, hogy megkösse az ezzel kapcsolatos megállapodásokat.

Természetesen a Homokhátság problémái is rettentően fontosak, a terület éleskamrája többek között a fővárosnak is, de sajnos az állam 30 éve halogatja ott kidolgozott stratégia és tervek elkészítését és ott az agrártámogatási rendszer egy részéhez is hozzá kéne nyúlni, s olyan tájhasználatokat dotálni, amelyek nem kiszárítják, hanem segítenek a helyi klímát javítva kondícionálni a helyzetet”.