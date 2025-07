Kvantumfizikai áttörés: Gáspár Laci széttetováltatta magát szuperpozícióval és Schrödinger macskájával

Kedden az RTL Reggeli című műsorának vendége volt Gáspár László előadó- és Ódor Benjámin tetoválóművész, akik elképesztő hírről számoltak be: az eddig tetoválásmentes Gáspár egész jobb karját furcsa tudományos mintákkal borították be. Ahogy az RTL írja: „A tetoválás mögött mély gondolatok és hosszú beszélgetések állnak, nem véletlen, hogy Ódor Benjámin alkotása kvantumfizikai témákat jelenít meg.”

Az énekes, aki mostani szerepléseivel az X-Faktort hivatott promózni, elmondta, hogy az első konzultáción Ódor csak arra volt kíváncsi, hogy mi az, ami neki fontos, és erre az volt a válasza, hogy „a hit, a zene, a basszusgitár”. Majd hozzátette:

„Sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát, engem foglalkoztatnak a párhuzamos dimenziók, a Sődringer macskájától kezdve, a szuperpozíció… és ez mind itt megjelenik. Macskát nem akartam, de például ez a doboz itt a Sődringer macskája.”

Az egész karos tetoválás egy másik részletére mutatva kifejtette:

„A szuperpozíciónak is az a lényege, hogy egyszerre egy dolog lehet két helyen is. Vagyis egy dolog, vagy hogy van, várjál, egyszerre egy dologra lehet két igazság is, vagy valami ilyesmi, mindegy. Korán van még ehhez, de engem ez nagyon érdekel.”