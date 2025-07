A polipoknak is van testtudatuk, nemcsak az embereknek

A testtudat az öntudat egyik alapvető része, és egy friss kutatás alapján úgy tűnik, hogy ezzel egyes polipok is rendelkeznek. Az eddigi kutatások embereknél, majmoknál és rágcsálóknál már kimutatták, hogy az állatok (és emberek) tisztában vannak vele, hogy a testük hozzájuk tartozik, olyannyira, hogy egy 1998-ban elvégzett amerikai kísérletben a résztvevők még akkor is arról számoltak be, hogy érezték az ingereket, ha valójában nem az ő kezüket, hanem egy olyan műkezet piszkáltak meg, amit ők csak láttak, de valójában nem tartozott hozzájuk.

A későbbiekben emlősökön többször megismételték a kísérletet, de most a Ryukusi Egyetem kutatói polipokon próbálták ki, és mint kiderült, ezek az állatok is rendelkeznek testtudattal. Ez az első eset, hogy egy gerinctelen állatnál sikerült kimutatni, hogy bedőlnek a hamis kéz-illúziónak.

Eltérő idegrendszer, azonos reakció

A kísérlethez a polip (Callistoctopus aspilosomatis) egyik karját egy művégtaggal takarták le, majd egyszerre ingerelték az állat csápját és a hamisat (hasonlóan, mint ahogy a korábbi, embereken végzett kísérletnél is tették). Ezt követően egy csipesszel belecsíptek a gumicsápba, amire a polip felháborodottan reagált: megváltoztatta a színét, elrántotta a karját vagy elmenekült.

A kísérlet nem működött abban az esetben, ha az állat látta, hogy a műcsáp nem igazi, például nem egyezett meg a helye a sajátjával. Ez a felfedezés azért is érdekes, mert a polipok idegrendszere igencsak eltér az emlősökétől, és korábban úgy hitték, hogy pont emiatt nem is rendelkezik a szomatotópia képességével, vagyis nincs folyamatosan tudatában annak, hogy az egyes testrészei pontosan milyen pozíciót foglalnak el.

Bár a polip és az ember idegrendszere, testfelépítése és életmódja jobban nem is térhetne el egymástól, a kísérletben szereplő öt polip egymástól függetlenül ugyanolyan reakciókat adott a hamis kar stimulálására, mint az emberek. A kutatók szerint ebből nemcsak az derül ki (ismét), hogy a polipok milyen meglepő tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem a testtudat alaposabb megértésében is segíthet: miután a polipok öntudata az emberi agy fejlődésétől teljesen függetlenül alakult ki, így a jelenség evolúciójáról is sokat elárul az, hogy ez egyes fejlábúaknál is jelen van.