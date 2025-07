Sokkal többen voltak a maják, mint eddig hitték

Még fejlettebb és még népesebb lehetett a maja civilizáció, mint korábban feltételezték: a Tulane Egyetem egy friss kutatása szerint akár 45 százalékkal is többen élhettek a dél-amerikai birodalom városaiban és falvaiban, mint azt a korábban gondolták. Francisco Estrada-Belli, az egyetem kutatóprofesszora szerint az eredményeket megelőzően is úgy gondolták, hogy a korábbi becslések túl szerények lehettek, de ekkora különbségre nem számítottak: az új LIDAR-felmérések adatai alapján akár 16 millióan is élhettek a mai Guatemala, Mexikó és Belize területén.

Estrada-Belli szerint nemcsak a népsűrűség volt nagyobb a maja alföld területén, hanem a városi és vidéki települések is jóval strukturáltabbak voltak, mint korábban hitték. Mint kiderült, a maja civilizáció nem egymástól távol eső, szétszórt városias településekből állt, hanem a város és a vidék szoros kapcsolatban állt egymással: szinte minden településről könnyedén megközelíthető volt egy-egy vallási és társasági eseményeknek otthont adó tér.

Közel volt a piactér

A legnagyobb házak a terek közvetlen szomszédságában álltak, a kutatók szerint ez azt is jelenti, hogy itt a gazdagabbak laktak. Nekik sem kellett a világ végéről hozatniuk az ételt, a két legsűrűbben lakott településtől, Tikaltól és Chactuntól másfél kilométernyire már termőföldek húzódtak. A földeken kis és közepes épületek nyomait találták, ami a kutatók szerint arra utal, hogy a társadalmi elit nem foglalkozott földműveléssel.

A termőföldek közelsége nemcsak az élelmiszer-ellátás miatt volt fontos: Estrada-Belli szerint az itt élők szoros kapcsolatban álltak az elit egy részével, akik a földeken lévő közepes méretű házakban vagy villákban lakhattak, és valószínűleg ők felügyelték a termelést is. A terek nemcsak vallási és szociális eseményeknek adtak otthont, hanem valószínűleg piacként is működtek, a településeket pedig meglepően fejlett úthálózat kötötte össze.

A kisebb terek közelsége nemcsak egy adott régióra volt jellemző, hanem a késő klasszikus korban általánosan elterjedtnek számított, ennek a korábban említettek mellett valószínűleg adminisztratív jelentősége is volt. Az új számítások szerint az időszakban legalább 9,5 millióan, legfeljebb pedig 16 millióan élhettek a maja alföldön.